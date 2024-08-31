В Одесі трирічна дитина випала з вікна п'ятиповерхівки

Хлопчик сперся на москітну сітку і випав

Дитину госпіталізовано до дитячої обласної лікарні

31 серпня в Одесі із п'ятого поверху випав трирічний хлопчик. Правоохоронці з'ясовують причини нещасного випадку. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

«Дитина випала з вікна балкону квартири, розташованої на останньому поверсі пʼятиповерхівки в Пересипському районі Одеси», – повідомили правоохоронці.

Встановлено, що нещасний випадок стався, коли батько хлопчика ненадовго пішов до іншої кімнати. Малюк за допомогою стільчика дістався до підвіконня, сперся на москітну сітку і випав.

Наразі дитину госпіталізовано до дитячої обласної лікарні.

«Раніше ця родина у поле зору правоохоронців не потрапляла. За місцем мешкання характеризується позитивно. Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події», – додали правоохоронці.

Поліція закликала дорослих пильнувати маленьких дітей і унеможливити їх доступ до вікон.

Нагадаємо, у липні в Чернівцях на вулиці Садовій маленька дівчинка випала з вікна третього поверху. Її госпіталізували до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, переломами основи черепа та кісток тазу.

Раніше дворічна дівчинка випала з вікна в одній із багатоповерхівок Дарницького району Києва.

Коли поліцейські прибули на місце події, вони встановили, що батьки спали в стані алкогольного сп'яніння. У цей момент дівчинка самостійно залізла на стілець на балконі та випала з вікна.