В Одесі трирічна дитина випала з вікна п'ятиповерхівки
Дитину госпіталізовано до дитячої обласної лікарні
31 серпня в Одесі із п'ятого поверху випав трирічний хлопчик. Правоохоронці з'ясовують причини нещасного випадку. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
«Дитина випала з вікна балкону квартири, розташованої на останньому поверсі пʼятиповерхівки в Пересипському районі Одеси», – повідомили правоохоронці.
Встановлено, що нещасний випадок стався, коли батько хлопчика ненадовго пішов до іншої кімнати. Малюк за допомогою стільчика дістався до підвіконня, сперся на москітну сітку і випав.
Наразі дитину госпіталізовано до дитячої обласної лікарні.
«Раніше ця родина у поле зору правоохоронців не потрапляла. За місцем мешкання характеризується позитивно. Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події», – додали правоохоронці.
Поліція закликала дорослих пильнувати маленьких дітей і унеможливити їх доступ до вікон.
Нагадаємо, у липні в Чернівцях на вулиці Садовій маленька дівчинка випала з вікна третього поверху. Її госпіталізували до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, переломами основи черепа та кісток тазу.
Раніше дворічна дівчинка випала з вікна в одній із багатоповерхівок Дарницького району Києва.
Коли поліцейські прибули на місце події, вони встановили, що батьки спали в стані алкогольного сп'яніння. У цей момент дівчинка самостійно залізла на стілець на балконі та випала з вікна.
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