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В Одесі трирічна дитина випала з вікна п'ятиповерхівки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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В Одесі трирічна дитина випала з вікна п'ятиповерхівки
Хлопчик сперся на москітну сітку і випав
фото ілюстративне

Дитину госпіталізовано до дитячої обласної лікарні

31 серпня в Одесі із п'ятого поверху випав трирічний хлопчик. Правоохоронці з'ясовують причини нещасного випадку. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

«Дитина випала з вікна балкону квартири, розташованої на останньому поверсі пʼятиповерхівки в Пересипському районі Одеси», – повідомили правоохоронці.

Встановлено, що нещасний випадок стався, коли батько хлопчика ненадовго пішов до іншої кімнати. Малюк за допомогою стільчика дістався до підвіконня, сперся на москітну сітку і випав.

Наразі дитину госпіталізовано до дитячої обласної лікарні.

«Раніше ця родина у поле зору правоохоронців не потрапляла. За місцем мешкання характеризується позитивно. Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події», – додали правоохоронці.

Поліція закликала дорослих пильнувати маленьких дітей і унеможливити їх доступ до вікон.

Нагадаємо, у липні в Чернівцях на вулиці Садовій маленька дівчинка випала з вікна третього поверху. Її госпіталізували до лікарні  із закритою черепно-мозковою травмою, переломами основи черепа та кісток тазу.

Раніше дворічна дівчинка випала з вікна в одній із багатоповерхівок Дарницького району Києва. 

Коли поліцейські прибули на місце події, вони встановили, що батьки спали в стані алкогольного сп'яніння. У цей момент дівчинка самостійно залізла на стілець на балконі та випала з вікна.

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Теги: Одеса батько дитина

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