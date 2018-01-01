В Одесі влаштували акцію протесту біля російського консульства

Акцію «26 хвилин солідарності» влаштовують на підтримку російських політв’язнів

В Одесі долучилися до Всеукраїнської акції «26 хвилин солідарності», яка проходить на підтримку Олега Сенцова та інших політв’язнів Кремля. Про це повідомляє «Громадське радіо». Зазначається, що під стінами російського консульства люди розгорнули транспаранти, на яких зобразили факти російської агресії на



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Фото: Громадське радіо Акція «26 хвилин солідарності» в Одесі

Акцію «26 хвилин солідарності» влаштовують на підтримку російських політв’язнів

В Одесі долучилися до Всеукраїнської акції «26 хвилин солідарності», яка проходить на підтримку Олега Сенцова та інших політв’язнів Кремля. Про це повідомляє «Громадське радіо».

Зазначається, що під стінами російського консульства люди розгорнули транспаранти, на яких зобразили факти російської агресії на Сході України.

«Це – факти для суду у Гаазі, те, що країна-агресор безпосередньо бере участь у подіях на Донбасі. Ми сподіваємося, що прийде час, коли за цими фактами розпочнуться кримінальні провадження проти Кремля», — розповіла Iрина Явтушенко, одна з учасників акції.

«Але, на жаль, зараз ми бачимо, як сам Кремль, за якимись сфабрикованими доказами, тримає за ґратами наших співвітчизників. Ці, так звані «уліки», ми теж відобразили на наших транспарантах задля того, щоб показати увесь їхній абсурд!» — додала вона.

З будівлі консульства до учасників акції вийшов охоронець, він поцікавився, що відбувається. Почувши відповідь, сказав: «Ну, хорошо». Офіційної ж реакції консульства на цю акцію не було.

Акція у формі мовчазного пікету під російськими консульствами пройшла в декількох містах України. Серед них Київ, Одеса, Чернігів, Вінниця. Сьогодні щонайменше 64 українця перебувають у російських в’язницях за політичними справами. Серед них режисер Олег Сенцов, правозахисник Емір-Усеїн Куку, журналіст Роман Сущенко, кримський фермер Володимир Балух, 19-річний Павло Гриб, кримськотатарський активіст Руслан Зейтуллаєв, капітан другого рангу запасу Володимир Дудка та багато інших.