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    В Одесі з восьмого поверху випав малюк

    • Розсилка
    В Одесі з восьмого поверху випав малюк

    Хлопчик отримав несумісні з життям травми і помер незабаром після падіння

    В Одесі на вулиці Говорова півторарічний малюк випав з вікна квартири на восьмому поверсі.

    Про це повідомляє Думская.

    За словами очевидців, малюк оперся на москітну сітку, яка не витримала його ваги.

    У прес-службі ГУНП повідомили про те, що хлопчик отримав несумісні з життям травми і помер незабаром після падіння.

    Правоохоронці з’ясовують обставини трагічної події. 

    Нагадаємо, впродовж червня-липня 2019 року на території Київської області через відсутність належного контролю з боку дорослих поліція зареєструвала п’ять випадків падіння дітей з вікон багатоповерхівок, один з яких – летальний. 

    Аби уникнути небезпеки, поліція радить дотримуватися елементарних правил, які дозволять врятувати дітям їх життя і здоров'я: 

    • не залишайте маленьких дітей у кімнатах із відчиненими вікнами, навіть якщо виходите на хвилинку;
    • не розташовуйте біля вікон будь-які предмети (меблі), за допомогою яких дитина змогла б залізти на підвіконня;
    • не дозволяйте дитині гратися на підвіконні; 
    • встановіть фіксатори, які не дозволять відкрити вікно або решітки.

    Як повідомлялося, 1 липня на вулиці Мілютенка, 46 у Деснянському районі столиці (житловий масив Лісовий) з вікна випала чотирирічна дитина.

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