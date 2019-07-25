В Одесі з восьмого поверху випав малюк
Хлопчик отримав несумісні з життям травми і помер незабаром після падінняВ Одесі на вулиці Говорова півторарічний малюк випав з вікна квартири на восьмому поверсі.
Про це повідомляє Думская.
За словами очевидців, малюк оперся на москітну сітку, яка не витримала його ваги.
У прес-службі ГУНП повідомили про те, що хлопчик отримав несумісні з життям травми і помер незабаром після падіння.
Правоохоронці з’ясовують обставини трагічної події.
Нагадаємо, впродовж червня-липня 2019 року на території Київської області через відсутність належного контролю з боку дорослих поліція зареєструвала п’ять випадків падіння дітей з вікон багатоповерхівок, один з яких – летальний.
Аби уникнути небезпеки, поліція радить дотримуватися елементарних правил, які дозволять врятувати дітям їх життя і здоров'я:
- не залишайте маленьких дітей у кімнатах із відчиненими вікнами, навіть якщо виходите на хвилинку;
- не розташовуйте біля вікон будь-які предмети (меблі), за допомогою яких дитина змогла б залізти на підвіконня;
- не дозволяйте дитині гратися на підвіконні;
- встановіть фіксатори, які не дозволять відкрити вікно або решітки.
Як повідомлялося, 1 липня на вулиці Мілютенка, 46 у Деснянському районі столиці (житловий масив Лісовий) з вікна випала чотирирічна дитина.