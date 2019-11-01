В Одесі зі стіни військкомату зняли барельєф Жукову (відео)



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Одеська ОДА вже втретє подавала розпорядження про демонтаж барельєфа Жукову – раніше цього вимагали у 2016 і 2017 роках

На Одеському обласному військкоматі замість барельєфа радянському маршалу Георгію Жукову встановлять меморіальну дошку загиблим військовим на Донбасі.

Про це повідомила Радіо Свобода пресофіцер військкомату Анастасія Ільїяш.

«На цьому місті до 6 грудня планується встановлення меморіальної дошки на честь загиблих військовослужбовців, мешканців Одещини. Таких в нас більш ніж сто людей», – зазначила Ільяш.

Проєкт дошки вже є, наразі його узгоджують, додала пресофіцер.

31 жовтня активісти власноруч демонтували барельєф Жукову з обласного військкомату. Ці дії засудили два одеські народні депутати від «Слуги народу» Артем Дмитрук і Олексій Леонов, а також міський голова Геннадій Труханов.

За словами Ільяш, обласна державна адміністрація вже втретє подавала розпорядження про демонтаж барельєфа – раніше цього вимагали у 2016 і 2017 роках. У 2016-му в Одесі в рамках виконання закону про декомунізацію перейменували в тому числі проспект імені маршала Жукова. Тепер він носить ім’я Небесної Сотні.