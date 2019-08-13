В Одесі знову перевіряють інформацію про замінування



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Повідомлення про вибухи прийшло на електронну пошту Одеської поліції

Одеські правоохоронці перевіряють інформацію про замінування низки об’єктів у місті, передає пресслужба поліції Одеської області.

Повідомлення про можливу серію вибухів надійшло сьогодні на електронну адресу поліції о 8:55 годині.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції, фахівці-вибухотехніки, кінологи та рятувальники.

Нагадаємо, вчора в Одесі правоохоронці теж перевіряли інформацію про замінування ряду об’єктів на території міста. Повідомлення до поліції надійшло о 15:36.

На початку серпня за рішенням суду взяли під варту жителя Одещини, який «замінував» кілька об’єктів в Одесі, серед яких ринок «Привоз» та Центральний універмаг.