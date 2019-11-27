Суд пом’якшив запобіжний захід власнику згорілого готелю «Токіо Стар»
Вадим Чорний відтепер перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом
За рішенням судді, Вадим Чорний зобов'язаний носити електронний браслет
Судді Одеського апеляційного суду змінили запобіжний захід власнику згорілого готелю «Токіо Стар» Вадиму Чорному з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
Про це 27 листопада повідомляє «Думская».
За рішенням судді, Вадим Чорний зобов'язаний носити електронний браслет.
Як відомо, у справі «Токіо Стар» підозрюваними є власник готелю Вадим Чорний, адміністратор готелю Ірина Паровик та адміністратор готелю Оксана Їжак, яка в день трагедії була на зміні.
Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинуло дев’ятеро осіб, десять постраждали.
За даними ДСНС, 17 серпня о 01.34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1А, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01.39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.
На час пожежі в готелі перебувало орієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – сім.
Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела низку обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.