Суд пом’якшив запобіжний захід власнику згорілого готелю «Токіо Стар»



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Вадим Чорний відтепер перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом Фото: Пушкинская

За рішенням судді, Вадим Чорний зобов'язаний носити електронний браслет

Судді Одеського апеляційного суду змінили запобіжний захід власнику згорілого готелю «Токіо Стар» Вадиму Чорному з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Про це 27 листопада повідомляє «Думская».

За рішенням судді, Вадим Чорний зобов'язаний носити електронний браслет.

Як відомо, у справі «Токіо Стар» підозрюваними є власник готелю Вадим Чорний, адміністратор готелю Ірина Паровик та адміністратор готелю Оксана Їжак, яка в день трагедії була на зміні.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинуло дев’ятеро осіб, десять постраждали.

За даними ДСНС, 17 серпня о 01.34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1А, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01.39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

На час пожежі в готелі перебувало орієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – сім.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела низку обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.