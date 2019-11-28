Туристичний символ Одеси «Якір-серце» урочисто відкрито в Марселі



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Марсель (Франція) став другим містом-партнером Одеси, де встановлено туристичний символ «Якір-серце»

З 26 по 29 листопада 2019 року одеська делегація перебуває з робочим візитом у Марселі. З цим містом Одесу пов'язують майже півстоліття тісної співпраці - різні проєкти, спрямовані на розвиток зв'язків в економічній, туристичній та культурній сферах.

27 листопада в рамках візиту відбулася урочиста церемонія відкриття туристичного символу Одеси «Якір-серце» за участю: мера Одеси Геннадія Труханова, заступника мера міста Марсель Жана Роатта, а також представників бізнес-сектору та виконавчих органів влади двох міст, української діаспори, дипломатів, жителів і гостей Марселя.

Від Посольства України у Французькій Республіці був присутній Собко Микола Миколайович - Перший секретар з консульських питань Посольства України у Французькій Республіці.

Скульптура встановлена на березі Середземного моря, на території пляжу Прадо - в улюбленому і часто відвідуваному жителями і гостями міста місці, де постійно проводяться масові культурні та спортивні заходи.

«Якір-серце» було встановлено відповідно до досягнутих раніше між мерами міст-побратимів домовленостями про прийняття в дар туристичного символу Одеси, які були затверджені рішенням муніципальних зборів Марселя 8 жовтня 2018 року.

«Взаємодія з таким прекрасним, географічно далеким, але водночас настільки близьким нам містом є важливою, адже Одесу і Марсель об'єднують уже 47 років дружніх відносин. Тепер частинка Одеси буде радувати гостей і жителів Марселя», - зазначив Геннадій Труханов.