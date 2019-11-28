Туристичний символ Одеси «Якір-серце» урочисто відкрито в Марселі
Марсель (Франція) став другим містом-партнером Одеси, де встановлено туристичний символ «Якір-серце»
З 26 по 29 листопада 2019 року одеська делегація перебуває з робочим візитом у Марселі. З цим містом Одесу пов'язують майже півстоліття тісної співпраці - різні проєкти, спрямовані на розвиток зв'язків в економічній, туристичній та культурній сферах.
27 листопада в рамках візиту відбулася урочиста церемонія відкриття туристичного символу Одеси «Якір-серце» за участю: мера Одеси Геннадія Труханова, заступника мера міста Марсель Жана Роатта, а також представників бізнес-сектору та виконавчих органів влади двох міст, української діаспори, дипломатів, жителів і гостей Марселя.
Від Посольства України у Французькій Республіці був присутній Собко Микола Миколайович - Перший секретар з консульських питань Посольства України у Французькій Республіці.
Скульптура встановлена на березі Середземного моря, на території пляжу Прадо - в улюбленому і часто відвідуваному жителями і гостями міста місці, де постійно проводяться масові культурні та спортивні заходи.
«Якір-серце» було встановлено відповідно до досягнутих раніше між мерами міст-побратимів домовленостями про прийняття в дар туристичного символу Одеси, які були затверджені рішенням муніципальних зборів Марселя 8 жовтня 2018 року.
«Взаємодія з таким прекрасним, географічно далеким, але водночас настільки близьким нам містом є важливою, адже Одесу і Марсель об'єднують уже 47 років дружніх відносин. Тепер частинка Одеси буде радувати гостей і жителів Марселя», - зазначив Геннадій Труханов.
Це друга з чотирьох копій арт-об'єкта, яка як символ дружби встановлена в організованих містами-побратимами Одеси в рамках реалізації проєкту відповідно до рішення Одеської міської ради № 3190-VII від 25.04.2018 р. «Про передачу порідненим містам (містам-побратимам) туристичного символу Одеси «Якір-серце».