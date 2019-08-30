Вантажівки заблокують Одесу, жителі мають намір перекривати дороги - депутати міськради



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Патрульні Нацполіціі вимагають впустити великовантажні автомобілі на вулиці міста

У стінах одеської мерії відбулася нарада, в рамках якої розглядали вимогу Національної поліції України про дозвіл руху на вулицях міста великовантажних автомобілів. Відповідний документ поліцейські направили в муніципальний департамент транспорту, зобов'язавши той поміняти схему руху вантажного транспорту в Одеський морський порт.

Про це інформує агенція УНІАН.

Як зазначив заступник міського голови Павло Вугельман, патрульні вважають, що треба дозволити їздити вантажівкам по вулицях Грушевського, Балківській, Чорноморського козацтва, Церковній, Отамана Головатого, Одарія, а також через проспект Добровольського, Миколаївську дорогу, Плигуна і Хлібну Гавань.

«Крім того, що на цих вулицях і так активний рух транспорту, там проживає багато одеситів. Якщо ми виконаємо вимоги, то буде перевантажений трафік і завдано великої шкоди дорожньому покриттю. Але якщо мерія не виконає ці вимоги, це може призвести до адміністративної відповідальності. Тому я б хотів публічно обговорити це питання», - зазначив віце-мер Одеси.

Також Павло Вугельман підкреслив, що згідно із законодавством, зміни в схему руху можуть внести тільки в тому випадку, якщо збільшать рівень безпеки дорожнього руху. Однак запропонована схема швидше створить численні додаткові ризики.

Натомість, директор департаменту транспорту і зв'язку Олександр Ілько розповів, що крім перерахованих вище проблем, після виконання вимог поліції, місто буквально застигне в пробках.

«Великі вантажівки, особливо зерновози, зазвичай пересуваються по правій смузі, де їздить громадський транспорт, це призведе до транспортного колапсу. Не кажучи вже про те, що вимоги поліції суперечать законодавству України», - заявив чиновник.

У разі невиконання вимог поліції, директору департаменту транспорту загрожує адміністративне покарання - штраф у розмірі 19 тис. 210 грн. відповідно до ст. 188-28 КУпАП.

Вимоги поліції обурили і присутніх депутатів міськради. Так, Антоніна Наконечна наголосила, що, незважаючи на наявність знаків, що забороняють фурам їздити по тим чи іншим вулицям, водії великих вантажівок просто не звертають на них уваги. Вона заявила, що готова скласти повноваження і вийти на вулиці зі звичайними громадянами, щоб не допустити проїзду вантажівок вулицями Одеси.

Її підтримала колега Марина Лазовенко: «Нині поліція не справляється з рухом великих вантажівок, що є по вулицях міста, не дивлячись на заборону. Тільки на вулиці Хуторський щодня проїжджають десятки навантажених хур, що вже призвело не тільки до руйнування дороги, а й будинків. І ще один важливий факт: введення нової схеми руху напередодні 1 вересня - початку нового навчального року, відкинувши екологічну та економічну складову, хто подумає про безпеку дітей?»

«Якщо міськрада виконає цю вимогу, то вся Крива балка і весь Більшовик вийде на дороги і перекриє їх», - пригрозила депутат.

«Є наказ, який ми зобов'язані виконати. Я розумію всю абсурдність питання, але пропоную винести це на обговорення виконкому і передати його профільній депутатській комісії. І президент України Володимир Зеленський, і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, були зацікавлені у створенні нової альтернативної дороги до порту. Будівництво дороги вже розпочато, і вона має знизити навантаження на інші вулиці, по яких нині рухається транспорт у напрямку до порту», - резюмував Павло Вугельман.

За підсумками зустрічі депутати і чиновники міськради звернулися до керівництва поліції для того, щоб прийти до розумного рішення. Це питання буде порушено на найближчій сесії міськради, а позицію чиновників і депутатів передадуть керівництву правоохоронних органів.