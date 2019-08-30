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    Анна Новосад: что известно о новом министре образования и науки Украины

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    Анна Новосад: что известно о новом министре образования и науки Украины
    facebook.com/anja.novosad

    50-й номер в партии Слуга народа Анна Новосад поменяла депутатский мандат на министерское кресло. Новой главе Министерства образования 29 лет

    Анна Игоревна Новосад – представитель сферы образования, генеральный директор директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства образования и науки Украины. Ей 29 лет. Она родом из Ладыжина Винницкой области.

    Анна Новосад прошла в Раду 9 созыва по списку партии «Слуга народа» под №50.

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    facebook.com/anja.novosad

    Президент Владимир Зеленский утвердил ее как кандидата на пост министра образования и науки Украины в новом правительстве.

    Новосад родилась 28 июля 1990 года. В 2007 году закончила Украинский гуманитарный лицей при КНУ имени Тараса Шевченко. 

    Степень бакалавра по политологии получила в 2011 году в Национальном университете Киево-Могилянская академия.

    В 2013 году получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта (Нидерланды). Является стипендиатом Фонда Открытого Общества.

    В течение 2012−2013 годов стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии, участник украинско-канадской парламентской программы.

    Новосад работает в Минобразования с 2014 года, пришла в ведомство сразу после Революции достоинства. 

    С марта по ноябрь 2014 года - на должности советника министра, с декабря 2017 года возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции министерства.

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    facebook.com/anja.novosad
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    facebook.com/anja.novosad
    facebook.com/anja.novosad
    facebook.com/anja.novosad
    facebook.com/anja.novosad
    facebook.com/anja.novosad
    facebook.com/anja.novosad
    facebook.com/anja.novosad
    facebook.com/anja.novosad
    facebook.com/anja.novosad

    В парламент уходила с должности генерального директора директората стратегического планирования и европейской интеграции. Свободно владеет английским и немецким языками.


    Джерело: uaportal.com

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