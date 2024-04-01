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Атака на Харківщину: наслідки обстрілу пожежної частини (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Харківщину: наслідки обстрілу пожежної частини (фото)
Удар припав на населений пункт Харківської області, що межує із РФ
фото: пресслужба ДСНС

Під час удару на чергуванні перебувало шість рятувальників

У ніч на 1 квітня російські загарбники обстріляли Харківську область, пошкоджено пожежну частину. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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За словами рятувальників, удар припав на населений пункт області, що межує із РФ. Одне з влучень було у пожежну частину – будівлю пошкоджено.

«Одне з влучень довелося безпосередньо до будівлі пожежно-рятувального підрозділу. Внаслідок обстрілу третину будівлі пожежного депо було зруйновано. Крім того, пошкоджено вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі», – написали в ДСНС.

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За інформацією служби, на чергуванні перебувало шість рятувальників, ніхто з них не постраждав. Персонал виклав фото наслідків.

Нагадаємо, увечері 31 березня в Харкові пролунали вибухи, було  зафіксовано влучання.  Також відомо, що внаслідок влучання пошкоджені цивільні приміщення, автомобілі.

Триває 768-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 22 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 3 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ударних БпЛА було знищено.

Теги: Харків обстріл

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