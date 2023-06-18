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Влада Одеси заявила, що всі пляжі є непридатними для купання

Діана Гасюк
glavcom.ua
Влада Одеси заявила, що всі пляжі є непридатними для купання
Пляж Одеси після підриву Каховської ГЕС
фото з відкритих джерел

Співробітники муніципальної варти інформують гучномовцем жителів та гостей міста про заборону купання в морі

В Одесі комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визнала непридатними для купання пляжі міста та області. Про це повідомляє міськрада Одеси.

Йдеться про стан води у відкритих водоймах. Зокрема, про Чорне море та Білгород-Дністровський лиман.

«Пляжі Одеси визнані непридатними для купання у зв’язку з суттєвим погіршенням стану води у відкритих водоймах (море, лиман) і реальної небезпеки для здоров’я населення міста Одеси», - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 17 червня.

Наразі співробітники муніципальної варти інформують гучномовцем жителів та гостей міста про небезпечність та заборону купання в морі.

Раніше повідомлялося, що влада Одеської області заборонила жителям купатися у морі, лимані та річках, а також ловити рибу. У воді знайшли небезпечні речовини.

Зокрема унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС море на пляжах Одеси стало зеленим, воно продовжує викидати на берег багато сміття та навіть цілі дерева.

До слова, на узбережжя Чорного моря продовжує виносити всі свідчення техногенної катастрофи, яку спричинили російські терористи. З води прибуває все більше сміття, повалених дерев, меблів та побутової техніки. 

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій. 

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Теги: окупанти Чорне море пляжі сміття

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