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Військові показали наслідки ракетного удару по Одесі (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Військові показали наслідки ракетного удару по Одесі (фото)
В Одесі є влучання ракети в промисловий об'єкт
фото: ОК «Південь»

Окупанти атакували Одесу з використанням різних ракет із різних напрямків

Пізнього вечора 17 травня російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Атака відбувалась з використанням різних ракет з різних напрямків.

«Більшість знищено протиповітряною обороною, але, на жаль є влучання в промислову інфраструктуру. Одна цивільна особа загинула, двоє поранено», – йдеться у повідомленні ОК «Південь».

Оприлюднено фото наслідків ракетної атаки.

Військові показали наслідки ракетного удару по Одесі (фото) фото 1
фото: ОК «Південь»
Військові показали наслідки ракетного удару по Одесі (фото) фото 2
фото: ОК «Південь»

Як повідомлялося, у ніч на 18 травня Росія завдала чергового ракетного удару по Одещині

Теги: Одеса Одещина ракета окупанти росія війна

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