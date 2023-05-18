Військові показали наслідки ракетного удару по Одесі (фото)

В Одесі є влучання ракети в промисловий об'єкт

Окупанти атакували Одесу з використанням різних ракет із різних напрямків

Пізнього вечора 17 травня російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

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Атака відбувалась з використанням різних ракет з різних напрямків.

«Більшість знищено протиповітряною обороною, але, на жаль є влучання в промислову інфраструктуру. Одна цивільна особа загинула, двоє поранено», – йдеться у повідомленні ОК «Південь».

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Оприлюднено фото наслідків ракетної атаки.

фото: ОК «Південь»

фото: ОК «Південь»

Як повідомлялося, у ніч на 18 травня Росія завдала чергового ракетного удару по Одещині.