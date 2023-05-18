Військові показали наслідки ракетного удару по Одесі (фото)
Окупанти атакували Одесу з використанням різних ракет із різних напрямків
Пізнього вечора 17 травня російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Атака відбувалась з використанням різних ракет з різних напрямків.
«Більшість знищено протиповітряною обороною, але, на жаль є влучання в промислову інфраструктуру. Одна цивільна особа загинула, двоє поранено», – йдеться у повідомленні ОК «Південь».
Оприлюднено фото наслідків ракетної атаки.
Як повідомлялося, у ніч на 18 травня Росія завдала чергового ракетного удару по Одещині.
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