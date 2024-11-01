Російська ракета понівечила понад 100 могил на одеському цвинтарі (відео)

Руйнування на Таїровському цвинтарі в Одесі

19 могил повністю зруйновано

Унаслідок учорашнього ракетного удару постраждало Новоміське (Таїровське) кладовище в Одесі. Про це повідомив мер Геннадій Труханов.

«Унаслідок учорашньої ворожої атаки постраждало Новоміське (Таїровське) кладовище. Пошкодження зафіксовано на ділянках 146, 147, 157 та 158, де захоронення відбувалися переважно з 1977 по 2010 рік», – заявив чиновник.

За попередніми даними, пошкоджено 114 могил, із них 19 зруйновано повністю. Фахівці продовжують оцінювати масштаби руйнувань.

Внаслідок вчорашньої російської ракетної атаки постраждало Новоміське (Таїровське) кладовище в Одесі.

За попередніми даними, пошкоджено 114 могил, із них 19 зруйновано повністю. pic.twitter.com/KlBk2541TY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 1, 2024

Нагадаємо, пізно ввечері 31 жовтня ворог атакував Одесу. Через російський ракетний удар пошкоджена пожежна частина, два рятувальники зазнали поранень,

До слова, в ніч на 1 листопада Київська область зазнала атаки російських дронів, сили ППО збивали ворожі безпілотники. Унаслідок падіння уламків пошкоджено два приватних будинки, постраждалих серед населення немає.