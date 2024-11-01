Російська ракета понівечила понад 100 могил на одеському цвинтарі (відео)
19 могил повністю зруйновано
Унаслідок учорашнього ракетного удару постраждало Новоміське (Таїровське) кладовище в Одесі. Про це повідомив мер Геннадій Труханов.
«Унаслідок учорашньої ворожої атаки постраждало Новоміське (Таїровське) кладовище. Пошкодження зафіксовано на ділянках 146, 147, 157 та 158, де захоронення відбувалися переважно з 1977 по 2010 рік», – заявив чиновник.
За попередніми даними, пошкоджено 114 могил, із них 19 зруйновано повністю. Фахівці продовжують оцінювати масштаби руйнувань.
Внаслідок вчорашньої російської ракетної атаки постраждало Новоміське (Таїровське) кладовище в Одесі.
За попередніми даними, пошкоджено 114 могил, із них 19 зруйновано повністю. pic.twitter.com/KlBk2541TY
Нагадаємо, пізно ввечері 31 жовтня ворог атакував Одесу. Через російський ракетний удар пошкоджена пожежна частина, два рятувальники зазнали поранень,
До слова, в ніч на 1 листопада Київська область зазнала атаки російських дронів, сили ППО збивали ворожі безпілотники. Унаслідок падіння уламків пошкоджено два приватних будинки, постраждалих серед населення немає.
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