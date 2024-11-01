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Російська ракета понівечила понад 100 могил на одеському цвинтарі (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Російська ракета понівечила понад 100 могил на одеському цвинтарі (відео)
Руйнування на Таїровському цвинтарі в Одесі
скріншот відео

19 могил повністю зруйновано 

Унаслідок учорашнього ракетного удару постраждало Новоміське (Таїровське) кладовище в Одесі. Про це повідомив мер Геннадій Труханов.

«Унаслідок учорашньої ворожої атаки постраждало Новоміське (Таїровське) кладовище. Пошкодження зафіксовано на ділянках 146, 147, 157 та 158, де захоронення відбувалися переважно з 1977 по 2010 рік», – заявив чиновник.

За попередніми даними, пошкоджено 114 могил, із них 19 зруйновано повністю. Фахівці продовжують оцінювати масштаби руйнувань.

Нагадаємо, пізно ввечері 31 жовтня ворог атакував Одесу. Через російський ракетний удар пошкоджена пожежна частина, два рятувальники зазнали поранень,

До слова, в ніч на 1 листопада Київська область зазнала атаки російських дронів, сили ППО збивали ворожі безпілотники. Унаслідок падіння уламків пошкоджено два приватних будинки, постраждалих серед населення немає. 

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Теги: Одеса кладовище цвинтар ракетна атака

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