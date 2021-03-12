  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    На місці згорілого в Одесі коледжу розмістять архіви

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Міністерство освіти надало згоду, щоб передати будівлю коледжу у власність міста - На місці згорілого в Одесі коледжу розмістять архіви
    Міністерство освіти надало згоду, щоб передати будівлю коледжу у власність міста

    Пожежа знищила шестиповерховий будинок по вулиці Троїцькій, 25, де розташовувався Одеський коледж економіки

    Одеська влада має намір побудувати нове приміщення на місці згорілого економічного коледжу по вулиці Троїцькій, 25. У ньому планують розмістити відразу три архіви, – розповів глава Одеської ОДА Сергій Гриневецький.

    «Міністерство освіти надало згоду, щоб передати будівлю коледжу у власність міста. 17 березня на сесії міськради розглянуть питання, щоб прийняти спорудження на баланс. Дві третини буде належати Одесі. Земля також належить мерії. Ми домовились, що в нове приміщення перевеземо Державний архів Одеської області, Одеський архів та архів з міста Ізмаїл», – запевнив Гриневецький.

    Нагадаємо, пожежа знищила шестиповерховий будинок по вулиці Троїцькій, 25, де розташовувався Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, а також ряд інших установ і фірм. у грудні 2019 року. Тоді під час пожежі загинули 16 людей.

    Як повідомлялося раніше, унаслідок пожеж, які спалахнули в Одесі та області протягом доби 5 березня, загинула одна людина.

    Теги: пожежа Одеса Ізмаїл будинок влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies