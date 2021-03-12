На місці згорілого в Одесі коледжу розмістять архіви

Пожежа знищила шестиповерховий будинок по вулиці Троїцькій, 25, де розташовувався Одеський коледж економіки

Одеська влада має намір побудувати нове приміщення на місці згорілого економічного коледжу по вулиці Троїцькій, 25. У ньому планують розмістити відразу три архіви, – розповів глава Одеської ОДА Сергій Гриневецький.

«Міністерство освіти надало згоду, щоб передати будівлю коледжу у власність міста. 17 березня на сесії міськради розглянуть питання, щоб прийняти спорудження на баланс. Дві третини буде належати Одесі. Земля також належить мерії. Ми домовились, що в нове приміщення перевеземо Державний архів Одеської області, Одеський архів та архів з міста Ізмаїл», – запевнив Гриневецький.

Нагадаємо, пожежа знищила шестиповерховий будинок по вулиці Троїцькій, 25, де розташовувався Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, а також ряд інших установ і фірм. у грудні 2019 року. Тоді під час пожежі загинули 16 людей.

Як повідомлялося раніше, унаслідок пожеж, які спалахнули в Одесі та області протягом доби 5 березня, загинула одна людина.