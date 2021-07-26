В Одесі леопарда покатали в авто (відео)
Скріншот із відео
Хижака помітили на пасажирському сидіння автівки
В Одесі помітили невідомих чоловіків, які на машині з відкритим вікном возили леопарда. Про це повідомляє «Дивогляд».
Відео поділилися очевидці цієї дивної «прогулянки». Вулицям міста пересувалася іномарка з двома чоловіками та леопардом.
На водійському сидінні сидів один чоловік, а інший з леопардом – на пасажирському. Хижак інколи визирав у відкрите вікно. Він був у нашийнику та повідку, завдяки якому його утримували в автомобілі.
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