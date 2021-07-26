  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    В Одесі леопарда покатали в авто (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Одесі леопарда покатали в авто (відео)
    Скріншот із відео

    Хижака помітили на пасажирському сидіння автівки

    В Одесі помітили невідомих чоловіків, які на машині з відкритим вікном возили леопарда. Про це повідомляє «Дивогляд».

    Відео поділилися очевидці цієї дивної «прогулянки». Вулицям міста пересувалася іномарка з двома чоловіками та леопардом.

    На водійському сидінні сидів один чоловік, а інший з леопардом – на пасажирському. Хижак інколи визирав у відкрите вікно. Він був у нашийнику та повідку, завдяки якому його утримували в автомобілі.

    Читайте також:
    Теги: Одеса чоловік хижак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Одесі леопарда покатали в авто (відео)