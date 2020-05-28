За останню добу в регіоні зареєстровано вісім нових випадків захворювання Covid – 19



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На 28 травня в Одесі зареєстровані 68 випадків одужання від Covid – 19, продовжують хворіти 136 одеситів

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, на ранок 28 травня 2020 року в Одеській області лабораторно підтверджено 861 випадок Covid – 19. З них 210 осіб - жителі Одеси.

За останню добу в регіоні зареєстровано вісім нових випадків захворювання, з них п'ять - в одеситів і три - у жителів районів області.

За даними на ранок 28 травня, на стаціонарному лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 38 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом Covid – 19, з них 35 - жителі Одеси.

За минулу добу в інфекційну лікарню поступили 20 осіб з підозрою на COVID-19, яким проводиться обстеження.

Із загальної кількості пацієнтів з Covid – 19 у міській інфекційній лікарні п'ять осіб знаходяться у важкому стані без необхідності проведення штучної вентиляції легенів. Пацієнтів на ШВЛ наразі в лікарні немає.

Також 30 пацієнтів знаходяться в стані середньої тяжкості, троє - у задовільному стані.

Вісім дітей з позитивним тестом на Covid – 19 у задовільному стані перебувають вдома на амбулаторному лікуванні. Юнак у віці 17 років отримує лікування в інфекційній лікарні.

Всі пацієнти із встановленим діагнозом Covid – 19 перебувають під медичним наглядом, у тому числі й ті, які знаходяться на самоізоляції вдома. Забезпечуються виявлення, обстеження та контроль стану здоров'я контактних осіб.

За останню добу отримані негативні результати двох контрольних ПЛР ще у восьми жителів Одеси. У їх числі - лікар-інтерн міської клінічної лікарні №10, четверо чоловіків у віці 31 рік, 52 роки, 54 роки і 55 років, а також три жінки у віці 42 роки, 55 років і 57 років.

Таким чином, натепер в Одесі зареєстровані 68 випадків одужання від Covid – 19, продовжують хворіти 136 одеситів.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 13274

Одужали 8439

Померли 669

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 28 травня зафіксовано 22 382 випадків Covid-19, з них за добу - 477.

Зазначимо. що у семи областях України та Києві розпочалося тестування на антитіла до коронавірусу методом імуноферментного аналізу (ІФА), відтак станом на 27 травня проведено 1355 таких тестів.

Також нагадаємо, що Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19.