Захоплення санаторію в Одесі: поліція відкрила провадження
- Сьогодні, 12:39
-
Розсилка
У санаторії були вибиті двері, деякі замки дверей до адміністративних приміщень були зламані
Поліція відкрила провадження за фактом самоуправства через захоплення адміністративного корпусу санаторію «Лермонтовський» в Одесі.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник начальника Нацполіції Одещини Руслан Форостяк.
Він пояснив, що цього ранку приватна охоронна агенція, представники якої були схожі на «тітушок», разом з «новим» директором увірвалися до санаторію.
Згодом на місце подій прибули правоохоронці на чолі з очільником поліції області Дмитром Головіним. З їхньою допомогою вдалося звільнити приміщення та розблокувати санаторій.
У санаторії були вибиті двері, деякі замки дверей до адміністративних приміщень були зламані.
«Цей господарський конфлікт точиться вже який рік поспіль, сьогодні прибув новий директор з судовими виконавцями в супроводі представників приватної охоронної агенції з метою взяти під контроль підприємство», - наголосив Форостяк.