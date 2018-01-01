Захоплення санаторію в Одесі: поліція відкрила провадження

У санаторії були вибиті двері, деякі замки дверей до адміністративних приміщень були зламані

Поліція відкрила провадження за фактом самоуправства через захоплення адміністративного корпусу санаторію «Лермонтовський» в Одесі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник начальника Нацполіції Одещини Руслан Форостяк. Він пояснив, що цього ранку приватна охоронна агенція, представники якої були схожі на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У санаторії були вибиті двері, деякі замки дверей до адміністративних приміщень були зламані

Поліція відкрила провадження за фактом самоуправства через захоплення адміністративного корпусу санаторію «Лермонтовський» в Одесі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник начальника Нацполіції Одещини Руслан Форостяк.

Він пояснив, що цього ранку приватна охоронна агенція, представники якої були схожі на «тітушок», разом з «новим» директором увірвалися до санаторію.

Згодом на місце подій прибули правоохоронці на чолі з очільником поліції області Дмитром Головіним. З їхньою допомогою вдалося звільнити приміщення та розблокувати санаторій.

У санаторії були вибиті двері, деякі замки дверей до адміністративних приміщень були зламані.

«Цей господарський конфлікт точиться вже який рік поспіль, сьогодні прибув новий директор з судовими виконавцями в супроводі представників приватної охоронної агенції з метою взяти під контроль підприємство», - наголосив Форостяк.