  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
    Новини

    Захоплення санаторію в Одесі: поліція відкрила провадження

    У санаторії були вибиті двері, деякі замки дверей до адміністративних приміщень були зламані
    Поліція відкрила провадження за фактом самоуправства через захоплення адміністративного корпусу санаторію «Лермонтовський» в Одесі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник начальника Нацполіції Одещини Руслан Форостяк. Він пояснив, що цього ранку приватна охоронна агенція, представники якої були схожі на
    • Сьогодні, 12:39
    • Розсилка

    У санаторії були вибиті двері, деякі замки дверей до адміністративних приміщень були зламані

    Поліція відкрила провадження за фактом самоуправства через захоплення адміністративного корпусу санаторію «Лермонтовський» в Одесі.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник начальника Нацполіції Одещини Руслан Форостяк.

    Він пояснив, що цього ранку приватна охоронна агенція, представники якої були схожі на «тітушок», разом з «новим» директором увірвалися до санаторію. 

    Згодом на місце подій прибули правоохоронці на чолі з очільником поліції області Дмитром Головіним. З їхньою допомогою вдалося звільнити приміщення та розблокувати санаторій. 

    У санаторії були вибиті двері, деякі замки дверей до адміністративних приміщень були зламані. 

    «Цей господарський конфлікт точиться вже який рік поспіль, сьогодні прибув новий директор з судовими виконавцями в супроводі представників приватної охоронної агенції з метою взяти під контроль підприємство», - наголосив Форостяк. 

     

    Читайте також
    Одеса напад поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ