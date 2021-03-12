Кіберполіція розповіла, що і де «мінували» в Одесі протягом року

За кількістю фальшивих повідомлень про вибухівку Одещина на другому місці у країні

Протягом січня в Одесі неодноразово «мінували» школи і дитячі садки. У кіберполіції скаржаться, що вирахувати лжемінерів вдається не завжди: вони користуються софтом і сервісами, що дозволяють приховати власні дані. Разом з тим, в розслідуванні січневих фейкових мінувань в Одесі є первні результати. Про це на сесії Одеської районної ради розповів в.о. директора кіберполіції в Одеській області Андрій Толкачов, повідомляє «Пушкінська».

За його словами, минулого року по всій Україні поліцейським надіслали понад 200 анонімних повідомлень про замінування. Приходять такі повідомлення найчастіше на електронну пошту, причому автори фейкових мінувань користуються поштовими сервісами, браузерами і софтом, які приховують особу.

Одеська область за кількістю «мінувань» зайняла в минулому році друге місце: у нас їх було 47. Більше тільки в Запорізькій області – 105 анонімних мінувань. Причому одне повідомлення може містити список з сотень об'єктів.

«Що стосується масових зимових мінувань в Одесі, то їх пік припав на 11-15 січня. Тоді, за словами Толкачова, копам прийшло 5 анонімних повідомлень, про замінування близько 240 об'єктів. Це і відділи поліції, і школи, і дитсадки, і лікарні. Кіберполіція тоді почала розслідування, але встановити місце, звідки відправляли повідомлення неможливо», – сказав кіберполіцейський.

Проте, заявив Толкачов, в роботі кіберполіцейських є і успіхи. Підозрюваних, запевнив Толкачов, встановлюють, проводять в їх відношенні весь комплекс негласних слідчих дій, йде досудове розслідування. Чи стосується ця робота «січневих мінувань» в Одесі – залишилося незрозумілим.

Відзначимо, школи і дитсадки в Одесі масово мінували трохи пізніше, ніж сказав в.о. директора регіональної кіберполіції. Зокрема, в перший раз це сталося 15 січня, тоді «замінували» 185 дитсадків. Другий – 20 січня, 186 дитсадків, втретє 25 січня - 373 шкіл і дитсадків, четвертий 8 лютого – 74 дитсадки. Всі мінування виявилися помилковими.

Раніше повідомлялося, що 24 лютого о 11:23 в Головне управління національної поліції в Одеській області надійшло анонімне повідомлення про замінування Одеського окружного адміністративного суду на Фонтанській дорозі.