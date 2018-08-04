Жорстока бійка школярок в Одесі: в поліції знайшли їхніх батьків



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Батьки усіх правопорушниць притягнуті до адміністративної відповідальності

Конфлікт з побиттям між дівчатами в Одесі стався через хлопця, який раніше зустрічався з однією із нападниць, а згодом почав залицятися до потерпілої.

Про це 4 серпня повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

«Встановлено, що учасники події - знайомі між собою підлітки 13-14 років, які свого часу вчились в одній зі шкіл Малиновського району міста. Спочатку дівчата з’ясовували стосунки словесно, а через кілька днів ображена дівчина, заручившись підтримкою подруг, влаштувала своїй конкурентці бійку», - заявили в поліції.

Зазначається, що батьки усіх правопорушниць притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

«Враховуючи, що на відео вбачаються знаки кримінального правопорушення, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідство триває», - повідомили в поліції.

Скріншот з відео / Жорстока бійка підлітків в Одесі

Раніше повідомлялося, що в мережі з’явилося відео жорстокого побиття дівчатами-підолітками своєї ровесниці в Одесі.