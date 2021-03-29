Жорстоке поводження з тваринами: на Одещині оголосили підозру чоловіку, який скалічив прив'язаного пса

За жорстоке поводження з твариною чоловіку загрожує штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців

Зі слів чоловіка, пес вкусив його за ногу, за що він йому й помстився

На Одещині поліцейські оголосили підозру 42-річному чоловіку в жорстокому поводженні з твариною. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Житель Кілійської міської громади нещадно побив прив’язаного на цеп сторожового пса гаражно-будівельного кооперативу. Побиття призвели до каліцтва собаки. Із заявою про неправомірні дії невідомого громадянина до правоохоронних органів звернувся директор установи.

В ході розслідування встановили, що собаку цепом та металевим стільцем побив 42-річний місцевий мешканець, який приходив того дня у справах до свого знайомого. Зі слів чоловіка, пес вкусив його за ногу, за що він йому й помстився. По медичну допомогу в лікарню громадянин не звертався, натомість тварина потребувала лікування і врешті, за висновком ветеринара, залишилася з покаліченою лапою.

Чоловіку оголосили підозру й обвинувальний акт разом із матеріалами дізнання скерували до суду. За жорстоке поводження з твариною чоловіку загрожує штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, під Одесою активісти прийшли розбиратися з чоловіком, який напередодні жорстоко замордував кота свого сусіда прямо у того на очах. Незабаром після візиту зоозахисників на приватному двоповерховому будинку пенсіонера з'явилися написи «тут живе шкуродер» та інші невтішні слова.