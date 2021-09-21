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    «Жовта» зона карантину: до чого готуватися жителям Одещини

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    Від 23 вересня на Одещині діятимуть обмеження відповідно до &laquo;жовтого&raquo; рівня карантину - «Жовта» зона карантину: до чого готуватися жителям Одещини
    Від 23 вересня на Одещині діятимуть обмеження відповідно до «жовтого» рівня карантину
    Фото: voladm.gov.ua

    Деяким школам доведеться повернутися до вже звичної дистанційної форми навчання

    З 23 вересня «жовтий» епідеміологічний рівень запроваджується по всій території України. Відповідне рішення прийняла сьогодні, 21 вересня, Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    Таке рішення було ухвалене через погіршення епідеміологічної ситуації в Україні: за останній тиждень кількість підтверджених нових випадків захворювання на Covid-19 зросла на 68%, а госпіталізацій – на 51%.

    За показниками минулої доби, Одеська область знову потрапила до п'ятірки регіонів з найбільшою кількістю нових пацієнтів, інфікованих коронавірусом. За добу в регіоні хворобу підтвердили у 419 людей.

    Від 23 вересня на Одещині діятимуть обмеження відповідно до «жовтого» рівня карантину:

    • школи, дитсадки та виші працюють за умови 80% вакцинованого персоналу принаймні однією дозою;
    • заборонені масові заходи за участю понад однієї людини на 4 кв. метра площі території або з наповненістю залів більше двох третин місць у кожному окремому залі;
    • не більше чотирьох осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
    • кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;
    • спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть при обмеженні кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.

    Також залишаються обов'язковими носіння масок в закладах і громадському транспорті, а також дотримання дистанції в 1,5 метра.

    Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

    До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

    Стало відомо, як працюватимуть школи і дитсадки Одеси у разі потрапляня міста в «жовту» зону.

    Теги: Одещина коронавірус
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    «Жовта» зона карантину: до чого готуватися жителям Одещини