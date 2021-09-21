«Жовта» зона карантину: до чого готуватися жителям Одещини

Від 23 вересня на Одещині діятимуть обмеження відповідно до «жовтого» рівня карантину

Деяким школам доведеться повернутися до вже звичної дистанційної форми навчання

З 23 вересня «жовтий» епідеміологічний рівень запроваджується по всій території України. Відповідне рішення прийняла сьогодні, 21 вересня, Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Таке рішення було ухвалене через погіршення епідеміологічної ситуації в Україні: за останній тиждень кількість підтверджених нових випадків захворювання на Covid-19 зросла на 68%, а госпіталізацій – на 51%.

За показниками минулої доби, Одеська область знову потрапила до п'ятірки регіонів з найбільшою кількістю нових пацієнтів, інфікованих коронавірусом. За добу в регіоні хворобу підтвердили у 419 людей.

Від 23 вересня на Одещині діятимуть обмеження відповідно до «жовтого» рівня карантину:

школи, дитсадки та виші працюють за умови 80% вакцинованого персоналу принаймні однією дозою;

заборонені масові заходи за участю понад однієї людини на 4 кв. метра площі території або з наповненістю залів більше двох третин місць у кожному окремому залі;

не більше чотирьох осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть при обмеженні кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.

Також залишаються обов'язковими носіння масок в закладах і громадському транспорті, а також дотримання дистанції в 1,5 метра.

Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Стало відомо, як працюватимуть школи і дитсадки Одеси у разі потрапляня міста в «жовту» зону.