На Київському безпековому форумі говоритимуть про те, якою буде Україна і світ після 2019 року



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Головна увага Форуму буде зосереджена на зовнішньополітичних і безпекових пріоритетах претендентів на посаду глави держави

На Форумі обговорюватимуть - чи здатен український політикум сформувати за підсумками 2019 року стійку національну владу, яка продовжить європейський та євроатлантичний курс - Лубківський

Київський безпековий форум пройде у столиці 11-12 квітня. Про це у своїй статті на «Європейській правді» написав член наглядової ради фонду Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» Данило Лубківський.

Лубківський зазначив, що на Форумі обговорюватимуть - чи здатен український політикум сформувати за підсумками 2019 року стійку національну владу, яка продовжить європейський та євроатлантичний курс.

Він повідомив, що цьогорічний форум названо «Невтомна хвиля: стратегічний вибір України і Заходу»: «Образ «невтомної хвилі» – це пряме посилання на однойменну книжку сенатора Джона МакКейна. Пам’ятаємо про великого друга України та будемо згадувати його на наших зустрічах».



Лубківський підкреслив, що головний форум в Україні з питань міжнародної безпеки матиме кілька важливих контекстів. Він проходитиме між першим і другим туром президентських виборів: «Ці вибори нерозривно пов’язані зі ще однією політичною зміною – обранням у жовтні нового складу українського парламенту та подальшим формуванням парламентської коаліції».



«Небезпека тривалого політичного протистояння та висока ймовірність, що внаслідок виборчого циклу в Україні з’являться три слабкі інститути влади (обмежений у діях президент, фрагментований парламент та недієздатний уряд), становлять не меншу загрозу, ніж російська агресія», - наголосив він.



«Головна увага Форуму буде зосереджена на зовнішньополітичних і безпекових пріоритетах претендентів на посаду глави держави. Йтиметься і про майбутню Верховну раду. Чи здатен український політикум сформувати за підсумками 2019 року стійку національну владу, яка на ділі продовжить європейський та євроатлантичний курс? У цьому полягатиме наше основне питання, яке стосуватиметься саме виборів», - підкреслив Лубківський.



Водночас член наглядової ради фонду «Відкрий Україну» наголосив, що коло інтересів цьогорічного Форуму – значно ширше: «Говоритимемо про стратегічний вибір України і Заходу, а точніше – про єдність України із Заходом, нашу приналежність до західного цивілізаційного простору та політичну, економічну, безпекову і культурну взаємозалежність та взаємну необхідність».



«Переважна більшість наших громадян виступають за членство України в Європейському Союзі і НАТО. Ці факти підводять до принципово важливої тези: ті політичні сили, які наважаться на зміну або підміну євроатлантичного курсу України, не лише зазнають невдачі, але й спричинять для себе, країни і всього регіону катастрофічні наслідки», - написав він.



Ця теза рівною мірою стосується й наших західних партнерів, підкреслив Данило Лубківський: «Досить порожніх слів про "втому від України».



«Втомлюватися ще взагалі не було підстав. Ця позірна втома є наслідком власної невпевненості. Україну не вдасться довго тримати в передпокої. Це погано завершиться. Не менш драматичною стане спроба за перших кращих обставин усунутися від українського питання», - підкреслив він.



Сповільнення інтеграції України до європейських та євроатлантичних структур, як і політика «вичікування» стосовно України, переконаний Лубківський, «вдарять по самій Європі й прямо заохотить апетити Кремля».



«Окрема панель Київського безпекового форуму буде присвячена відносинам з НАТО. Вона стане нагодою обговорити і те, що робить Україна, і те, чи готові наші партнери запропонувати Україні план набуття членства в Альянсі», - повідомив Лубківський.



Євроатлантична тема буде також у центрі уваги американської панелі – «широкої експертної дискусії, присвяченої зовнішній політиці Сполучених Штатів у час президентства Дональда Трампа, яку Київський безпековий форум проводитиме спільно з Атлантичною радою».



Прямий зв’язок з атлантичним дискурсом матиме й серія регіональних сесій, серед яких панель про стратегічне партнерство Києва і Варшави і спеціальний захід, присвячений безпековим аспектам взаємодії між Україною, Румунією і Молдовою.



12-ий Київський Безпековий Форум, організований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», пройде 11-12 квітня. Цьогорічний Форум збере рекордну кількість учасників – понад 1000. Серед них – керівництво України, дипломати й представники експертного середовища з понад 20 країн світу.

