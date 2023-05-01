«Зливав» інформацію про оборону заводів на Одещині. СБУ затримала ворожого агента

Зловмисник передавав своїм знайомим-громадянам РФ координати критичної інфраструктури на території підприємства

Служба безпеки України затримала ще одного прихильника окупантів, який передавав до Росії локації Сил оборони та промислових об’єктів в Одеській області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Зловмисником виявився працівник одного з місцевих заводів хімічної галузі.

Слідство встановило, що зловмисник передавав своїм знайомим-громадянам РФ координати критичної інфраструктури на території підприємства.

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«Також він «зливав» до країни-агресора детальну інформацію про місця базування та види озброєння підрозділів Сил оборони, які залучені до захисту промислового об’єкта. Для комунікації зловмисник використовував закриті чати одного з месенджерів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, окремі відеофайли він супроводжував власними коментарями, в яких намагався дискредитувати українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Чоловікові обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Раніше повідомлялося, що оперативники Одеського прикордонного загону спільно з іншими правоохоронцями викрили чоловіка, який через заборонену в Україні російську соціальну мережу «Однокласники» закликав «руський мір» прийти в Одесу.