У Вінниці заробітчанин заколов свого напарника

Правопорушнику оголошено про підозру в умисному вбивстві, за що передбачено до 15 років ув’язнення

Підозрюваний у вбивстві – неодноразово судимий за майнові злочини житель Донецької області

В одному з приватних будинків на Старому місті у Вінниці, де тривав ремонт, господар виявив мертвим одного з робітників. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Вінницькій області.

Протягом години оперативники встановили та затримали 38-річного підозрюваного у вбивстві – неодноразово судимого за майнові злочини житель Донецької області. Загиблим виявився 48-річний заробітчанин з Кіровоградської області. Чоловіки разом працювали на будівництві.

З’ясувалося, що вночі четверо чоловіків розпивали спиртні напої, і між двома з них виник конфлікт. Після застілля ображений чоловік вирішив помститися – взяв зі столу кухонний ніж і вдарив ним свого кривдника в груди. Потерпілий помер миттєво.

Правопорушнику оголошено про підозру в умисному вбивстві, за що передбачено до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, працівники поліції затримали нетверезого зловмисника, який ввечері 16 березня у різних куточках Калинівки Вінницької області напав на двох жінок і намагався їх зґвалтувати.