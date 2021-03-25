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    У Вінниці заробітчанин заколов свого напарника

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    Правопорушнику оголошено про підозру в умисному вбивстві, за що передбачено до 15 років ув&rsquo;язнення - У Вінниці заробітчанин заколов свого напарника

    Правопорушнику оголошено про підозру в умисному вбивстві, за що передбачено до 15 років ув’язнення

    фото: vn.npu.gov.ua

    Підозрюваний у вбивстві – неодноразово судимий за майнові злочини житель Донецької області

    В одному з приватних будинків на Старому місті у Вінниці, де тривав ремонт, господар виявив мертвим одного з робітників. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Вінницькій області.

    Протягом години оперативники встановили та затримали 38-річного підозрюваного у вбивстві – неодноразово судимого за майнові злочини житель Донецької області. Загиблим виявився 48-річний заробітчанин з Кіровоградської області. Чоловіки разом працювали на будівництві.

    З’ясувалося, що вночі четверо чоловіків розпивали спиртні напої, і між двома з них виник конфлікт. Після застілля ображений чоловік вирішив помститися – взяв зі столу кухонний ніж і вдарив ним свого кривдника в груди. Потерпілий помер миттєво.

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    У Вінниці заробітчанин заколов свого напарника
    У Вінниці заробітчанин заколов свого напарника
    У Вінниці заробітчанин заколов свого напарника
    У Вінниці заробітчанин заколов свого напарника

    Правопорушнику оголошено про підозру в умисному вбивстві, за що передбачено до 15 років ув’язнення.

    Нагадаємо, працівники поліції затримали нетверезого зловмисника, який ввечері 16 березня у різних куточках Калинівки Вінницької області напав на двох жінок і намагався їх зґвалтувати.

    Теги: вбивство ремонт Вінниччина чоловік
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