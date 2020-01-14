Змінено ставки зборів пенсійного страхування за першу реєстрацію транспортного засобу



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Ставка збору пенсійного страхування залежить від вартості автомобіля

З 1 січня 2020 року, у зв’язку з встановленням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, змінилися відповідні ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої державної реєстрації легкових автомобілів.

Згідно з пунктом 8 статті 4 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» встановлені наступні ставки збору під час першої державної реєстрації легкових автомобілів:

3% — якщо об’єкт оподаткування не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

4% — якщо об’єкт оподаткування перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

5% — якщо об’єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму.

Звертаємо увагу, що з 1 січня 2020 року при визначенні сплати вартості збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації слід застосовувати такі розрахунки, в залежності від вартості легкового автомобіля:

не перевищує або дорівнює 346 830 грн. – сплачується 3% ;

більше ніж 346 830 грн. , але не перевищує або дорівнює 609 580 грн. – сплачується 4% ;

більше ніж 609 580 грн. – сплачується 5%.