Змінено ставки зборів пенсійного страхування за першу реєстрацію транспортного засобу
Ставка збору пенсійного страхування залежить від вартості автомобіля
З 1 січня 2020 року, у зв’язку з встановленням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, змінилися відповідні ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої державної реєстрації легкових автомобілів.
Згідно з пунктом 8 статті 4 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» встановлені наступні ставки збору під час першої державної реєстрації легкових автомобілів:
3% — якщо об’єкт оподаткування не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
4% — якщо об’єкт оподаткування перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
5% — якщо об’єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму.
Звертаємо увагу, що з 1 січня 2020 року при визначенні сплати вартості збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації слід застосовувати такі розрахунки, в залежності від вартості легкового автомобіля:
- не перевищує або дорівнює 346 830 грн. – сплачується 3%;
- більше ніж 346 830 грн., але не перевищує або дорівнює 609 580 грн. – сплачується 4%;
- більше ніж 609 580 грн. – сплачується 5%.