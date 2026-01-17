Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Зібров розповів, як переживає відключення світла у будинку під Києвом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У непрості часи Зібров рятується сімейним затишком
фото з відкритих джерел

Виконавець завчасно подбав про комфорт у своїй оселі

Український співак Павло Зібров поділився тим, як його родина пристосувалася до тривалих вимкнень електрики через постійні обстріли інфраструктури з боку РФ. Як інформує «Главком», про це артист розповів у коментарі виданню «Гордон».

Як відомо, Зібров із дружиною Мариною живе під Києвом у заміському будинку. Родина пристосувалася до складних зимових умов завдяки купівлі генератора та наявності сонячних панелей. Водночас співак додав, що в будинку завжди є спосіб, як приготувати їжу і зігрітися.

«Ми досить швидко адаптувалися, бо заздалегідь подбали про комфорт. Ще під час будівництва встановили генератор – спочатку це здавалося просто зручністю, а сьогодні він реально рятує. До того ж у нас є сонячні панелі, тож навіть у складні дні можемо забезпечити базові потреби. Маємо газову плиту та мангал – на ньому можна і вечерю приготувати, і підняти собі настрій теплом. Це додає впевненості», – розповів Зібров.

Проте навіть технічна оснащеність будинку, на думку зірки, не така важлива, як підтримка рідних. У непрості часи Зібров рятується сімейним затишком, теплим одягом і намаганням сфокусуватися на плануванні життя попри все.

Будинок Павла Зіброва під Києвом
Будинок Павла Зіброва під Києвом
фото з відкритих джерел

«Тепло – це не лише про техніку. Це теплий одяг, ковдри, спокій у домі й підтримка близьких. Дуже допомагає планування дня з урахуванням графіків відключень – так менше стресу й більше контролю над ситуацією. Але розумію, що графіки іноді не співпадають із реальністю. Найбільше ж сподіваюся на нашу спільну перемогу й на світло – у всіх сенсах цього слова. Українці сильні, винахідливі й неймовірно згуртовані. Ми точно вистоїмо», – підкреслив артист.

Раніше колишній посол України у США Валерій Чалий показав, як готує яєчню на газовому пальнику, а також поділився власними спостереженнями про життя під час енергетичних блекаутів. 

Також народна депутатка України та колишня заступниця міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина оприлюднила допис, у якому поділилася власним досвідом життя під час регулярних відключень електроенергії в Києві та пояснила, що допомагає їй зберігати емоційну стабільність. 

Читайте також:

Теги: співак Павло Зібров генератор відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Батайськ атакували БпЛА
Безпілотники атакували Ростовську область: уражено танкер
18 грудня, 2025, 00:56
В Одесі вже кілька днів майже немає світла
В Одесі через відсутність світла люди перекривали вулиці: влада зробила заяву
18 грудня, 2025, 21:51
Адвокат Вілла Сміта назвав обвинувачення актора у сексуальному насильстві «безпідставними» та «безрозсудними»
Вілл Сміт заперечив звинувачення у сексуальних домаганнях – деталі справи
2 сiчня, 14:20
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 7 січня 2026 року
6 сiчня, 21:11
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 9 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
8 сiчня, 17:33
На фото, ймовірно, момент влучання у Дніпрі
У Дніпрі пролунали вибухи, виникли проблеми зі світлом
10 сiчня, 01:20
Дві жінки звинуватили Хуліо Іглесіаса у домаганнях
Хуліо Іглесіас відкинув звинувачення у сексуальному насильстві та рабстві
Вчора, 14:03
Популярні магазини на вулиці Загорівській у Києві працювали 13 січня і продовжують працювати 14-го
Магазини закриваються через блекаут? Провідні мережі пояснили, що насправді відбувається Війна і бізнес
14 сiчня, 14:15
Як будуть вимикати світло 16 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 16 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
15 сiчня, 19:22

Шоу-біз

Зібров розповів, як переживає відключення світла у будинку під Києвом
Зібров розповів, як переживає відключення світла у будинку під Києвом
Сьогодні відбір Молдови на «Євробачення-2026». Три фаворити конкурсу та гість з України
Сьогодні відбір Молдови на «Євробачення-2026». Три фаворити конкурсу та гість з України
Фіналістка Нацвідбору на Євробачення потрапила у скандал через співпрацю з росіянином
Фіналістка Нацвідбору на Євробачення потрапила у скандал через співпрацю з росіянином
Анджеліна Джолі знялася у новій драмі «Кутюр». Коли фільм покажуть в Україні
Анджеліна Джолі знялася у новій драмі «Кутюр». Коли фільм покажуть в Україні
Хуліо Іглесіас відкинув звинувачення у сексуальному насильстві та рабстві
Хуліо Іглесіас відкинув звинувачення у сексуальному насильстві та рабстві
Незаконна реклама казино: першу оштрафовану блогерку внесено в реєстр боржників
Незаконна реклама казино: першу оштрафовану блогерку внесено в реєстр боржників

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Вчора, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Вчора, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Вчора, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Вчора, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua