Зібров розповів, як переживає відключення світла у будинку під Києвом

Виконавець завчасно подбав про комфорт у своїй оселі

Український співак Павло Зібров поділився тим, як його родина пристосувалася до тривалих вимкнень електрики через постійні обстріли інфраструктури з боку РФ. Як інформує «Главком», про це артист розповів у коментарі виданню «Гордон».

Як відомо, Зібров із дружиною Мариною живе під Києвом у заміському будинку. Родина пристосувалася до складних зимових умов завдяки купівлі генератора та наявності сонячних панелей. Водночас співак додав, що в будинку завжди є спосіб, як приготувати їжу і зігрітися.

«Ми досить швидко адаптувалися, бо заздалегідь подбали про комфорт. Ще під час будівництва встановили генератор – спочатку це здавалося просто зручністю, а сьогодні він реально рятує. До того ж у нас є сонячні панелі, тож навіть у складні дні можемо забезпечити базові потреби. Маємо газову плиту та мангал – на ньому можна і вечерю приготувати, і підняти собі настрій теплом. Це додає впевненості», – розповів Зібров.

Проте навіть технічна оснащеність будинку, на думку зірки, не така важлива, як підтримка рідних. У непрості часи Зібров рятується сімейним затишком, теплим одягом і намаганням сфокусуватися на плануванні життя попри все.

Будинок Павла Зіброва під Києвом фото з відкритих джерел

«Тепло – це не лише про техніку. Це теплий одяг, ковдри, спокій у домі й підтримка близьких. Дуже допомагає планування дня з урахуванням графіків відключень – так менше стресу й більше контролю над ситуацією. Але розумію, що графіки іноді не співпадають із реальністю. Найбільше ж сподіваюся на нашу спільну перемогу й на світло – у всіх сенсах цього слова. Українці сильні, винахідливі й неймовірно згуртовані. Ми точно вистоїмо», – підкреслив артист.

Раніше колишній посол України у США Валерій Чалий показав, як готує яєчню на газовому пальнику, а також поділився власними спостереженнями про життя під час енергетичних блекаутів.

Також народна депутатка України та колишня заступниця міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина оприлюднила допис, у якому поділилася власним досвідом життя під час регулярних відключень електроенергії в Києві та пояснила, що допомагає їй зберігати емоційну стабільність.