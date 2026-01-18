Росія вдарила по енергооб'єкту на Чернігівщині, без світла низка населених пунктів

Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт

Російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру України. Цього разу під ударом опинився об'єкт у Корюківському районі Чернігівської області. Як повідомляє «Чернігівобленерго», внаслідок ворожих дій частина мешканців регіону залишилася без електропостачання, пише «Главком».

Атака відбулася ввечері неділі, 18 січня. Через пошкодження критично важливого вузла енергосистеми низка населених пунктів району була знеструмлена.

Наразі фахівці готуються до ліквідації наслідків обстрілу. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться відразу після того, як дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, унаслідок влучання російського БпЛА у багатоповерхівку в Чернігові 25 грудня загинула людина, серед постраждалих – діти.

«На ранок стало відомо про 10 постраждалих людей унаслідок влучання «герані» по житловому будинку в Чернігові. Троє із них – діти. На жаль, загинула 80-річна жінка. Вщент зруйновані дві квартири. В інших квартирах пошкоджені вікна, як і в сусідніх будинках. До пізньої ночі там працювали всі служби. Вікна закрили OSB-плитами, частково відновили водо-, електро- і газопостачання», – йдеться у повідомленні очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Раніше російські загарбники атакували ударними дронами енергетичну інфраструктуру у Чернігові.

Як повідомило «Чернігівобленерго», внаслідок обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Через це залишилися без електропостачання десятки тисяч абонентів. Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.