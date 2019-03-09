Авторалі «Одеса-мама». Фоторепортаж з жіночого свята на колесах



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Міньйони, незрозуміла легенда і фінішний набір ралістки

На Приморському бульварі відбулося перше одеське жіноче ралі «Одеса-мама». Ранковий старт був порівняно швидким, а фініш розтягнувся на кілька годин.

Перші учасниці почали прибувати до Дюка після 14 годин, а останні приїхали тільки о 17:00. Але розстановка в турнірній таблиці прояснилася тільки під час нагородження. Справа в тому, що при проходженні спецділянок і виконанні ігрових завдань судді нараховували дівчатам додаткові бали, що вплинули на результат.

Всі екіпажі відзначають, що були в шоці від так званої «легенди»: їм роздали не карти, як ми писали раніше, а досить складні схеми. Ніяких назв вулиць або конкретних адрес - тільки стрілочки та інші умовні знаки.

За словами учасниць, їм дуже сподобалися змагання зі слалому. Саме на них стало зрозуміло, хто кращий водій. Крім того, дівчата стріляли з пістолетів і кидали дротики.

Кілька екіпажів були одягнені в жовті комбінезони з капюшоном а-ля міньйон, але всіх вразили ексклюзивні червоні мереживні чобітки однієї водійки-шоферіні.

На фініші раллісток зустрічали чоловіки і бойфренди з подарунками. На капотах авто можна було побачити універсальні набори на всі випадки життя: тюльпани, «Рафаелло», Martini.

Переможцем ралі став екіпаж №52 на чолі з Марією Савченко.

Джерело: Думская