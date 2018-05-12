Центр Одеси окупували суперкари. Фоторепортаж з автомобільної виставки

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Від бажаючих зробити селфі не було відбою

Кілька десятків суперкарів вишикувалися ялинкою в самому центрі Одеси, на Катерининській площі, напередодні масштабних гонок Super Car Run 2018.

Змагання в форматі drag racing, time attack і drift show пройдуть в суботу та неділю на 6-му км Овідіопольської дороги. Вартість квитків немаленька - від 400 до 1000 гривень.

Поява дорогущих зразків світового автопрому, загальна вартість яких перевищує кілька мільйонів доларів США, викликало небувалий ажіотаж серед одеситів і гостей міста. Від бажаючих зробити селфі з залізним конем McLaren, Ferrari або Lotus не було відбою.

Порадувало, що переважна більшість суперкарів зареєстровано в Україні. Вдалося помітити всього два автомобіля на Єврономер.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що 11-12 травня 2018 року на Катерининській площі Одеси і 13 травня на 6 км Овідіопольської дороги пройде 4-й щорічний автомобільний фестиваль «SuperCarsRun».

Джерело: Думская