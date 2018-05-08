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    Козацьке кладовище в Одесі старше самого міста (фоторепортаж)

    На Шкодовой горі на околиці Одеси знаходиться старовинне козацьке кладовище
    Шкодова гора цікава не тільки печерними будиночками. За очеретами ховається ще одне не менш цікаве місце - козацький цвинтар. Його заснували козаки Сотніковскої Січі ще в далекому 18 столітті, за кілька років до заснування Одеси. Вони ж і добували ракушняк для будівництва міста. На кладовищі на місці поховань можна побачити 32 види старовинних
    • Сьогодні, 11:19
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    На Шкодовой горі на околиці Одеси знаходиться старовинне козацьке кладовище

    Шкодова гора цікава не тільки печерними будиночками. За очеретами ховається ще одне не менш цікаве місце - козацький цвинтар. Його заснували козаки Сотніковскої Січі ще в далекому 18 столітті, за кілька років до заснування Одеси.

    Вони ж і добували ракушняк для будівництва міста.

    На кладовищі на місці поховань можна побачити 32 види старовинних хрестів різних розмірів і форм.

    Найстаріший хрест датований 1791роком. Серед могил виділяється одна - у формі подушки з козацькою булавою.

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    Саме там спочиває хорунжий Чорноморського козацького війська.

    На більшості хрестів все ще можна розібрати окремі слова, прізвища і дати. Всі написи повністю розшифровані одеськими істориками та краєзнавцями.

    Незважаючи на його значимість, кладовище знаходиться не в найкращому стані.

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    Козацьке кладовище в Одесі старше самого міста (фоторепортаж)
    Козацьке кладовище в Одесі старше самого міста (фоторепортаж)
    Козацьке кладовище в Одесі старше самого міста (фоторепортаж)
    Козацьке кладовище в Одесі старше самого міста (фоторепортаж)
    Козацьке кладовище в Одесі старше самого міста (фоторепортаж)
    Козацьке кладовище в Одесі старше самого міста (фоторепортаж)
    Козацьке кладовище в Одесі старше самого міста (фоторепортаж)
    Козацьке кладовище в Одесі старше самого міста (фоторепортаж)
    Козацьке кладовище в Одесі старше самого міста (фоторепортаж)
    Козацьке кладовище в Одесі старше самого міста (фоторепортаж)
    Козацьке кладовище в Одесі старше самого міста (фоторепортаж)
    Козацьке кладовище в Одесі старше самого міста (фоторепортаж)
    Козацьке кладовище в Одесі старше самого міста (фоторепортаж)
    Козацьке кладовище в Одесі старше самого міста (фоторепортаж)
    Козацьке кладовище в Одесі старше самого міста (фоторепортаж)
    Козацьке кладовище в Одесі старше самого міста (фоторепортаж)
    Козацьке кладовище в Одесі старше самого міста (фоторепортаж)
    Козацьке кладовище в Одесі старше самого міста (фоторепортаж)
    Козацьке кладовище в Одесі старше самого міста (фоторепортаж)
    Козацьке кладовище в Одесі старше самого міста (фоторепортаж)
    Козацьке кладовище в Одесі старше самого міста (фоторепортаж)

    Час від часу сюди приходять козаки і активісти для наведення порядку, зокрема - очищення території від заростей.

    Час від часу на кладовищі проводять екскурсії, на одній з яких, під керівництвом Владислава Масленко, ми і побували.

    Дістатися сюди можна на трамвайному маршруті №20, який також називають очеретяним.

    Джерело: Южный курьер

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