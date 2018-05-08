Козацьке кладовище в Одесі старше самого міста (фоторепортаж)
- Сьогодні, 11:19
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На Шкодовой горі на околиці Одеси знаходиться старовинне козацьке кладовище
Шкодова гора цікава не тільки печерними будиночками. За очеретами ховається ще одне не менш цікаве місце - козацький цвинтар. Його заснували козаки Сотніковскої Січі ще в далекому 18 столітті, за кілька років до заснування Одеси.
Вони ж і добували ракушняк для будівництва міста.
На кладовищі на місці поховань можна побачити 32 види старовинних хрестів різних розмірів і форм.
Найстаріший хрест датований 1791роком. Серед могил виділяється одна - у формі подушки з козацькою булавою.
Саме там спочиває хорунжий Чорноморського козацького війська.
На більшості хрестів все ще можна розібрати окремі слова, прізвища і дати. Всі написи повністю розшифровані одеськими істориками та краєзнавцями.
Незважаючи на його значимість, кладовище знаходиться не в найкращому стані.
Час від часу сюди приходять козаки і активісти для наведення порядку, зокрема - очищення території від заростей.
Час від часу на кладовищі проводять екскурсії, на одній з яких, під керівництвом Владислава Масленко, ми і побували.
Дістатися сюди можна на трамвайному маршруті №20, який також називають очеретяним.
Джерело: Южный курьер