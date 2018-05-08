Поліція обмежить рух транспорту центральними вулицями Одеси (схема)

В місті проведуть заходи присвячені 73-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Поліція перекриє ряд центральних вулиць в середу, 9 травня, в зв'язку з заходами, присвяченими 73-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Про це інформують в прес-службі ГУ Національної поліції України в Одеській області, повідомляє «Главком». Для проїзду буде перекрито вулицю Канатну, Леонтовича, частина вулиці



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В місті проведуть заходи присвячені 73-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Поліція перекриє ряд центральних вулиць в середу, 9 травня, в зв'язку з заходами, присвяченими 73-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це інформують в прес-службі ГУ Національної поліції України в Одеській області, повідомляє «Главком».

Для проїзду буде перекрито вулицю Канатну, Леонтовича, частина вулиці Грецької та Польського спуску і проїжджа частина Дерибасівської.

Як уточнили в муніципалітеті, 9 травня з 08:30 до 10:30 - на період проведення ритуалу покладання квітів до пам'ятника Невідомому матросу на Алеї Слави (парк ім. Т.Г. Шевченка) - буде тимчасово змінено місце стоянки автотранспорту загального користування.

В той же день, 09:00, до 11:00 буде тимчасово заборонено паркування автотранспорту і обмежена його рух в районі Алеї Слави в парку ім. Тараса Шевченка, а з 10:00 до 11:30 буде посилено контроль над рухом автотранспорту в районі площі Десятого квітня.