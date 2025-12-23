Головна Одеса Фото
На Одещині пошкоджено енергетичну, портову та транспортну інфраструктури (фото)

Наталія Порощук
Наталія Порощук
На Одещині пошкоджено енергетичну, портову та транспортну інфраструктури (фото)
Унаслідок ударів в одному з районів Одещини пошкоджено цивільний суховантаж та складське приміщення
фото: Олег Кіпер/Telegram

На місцях подій працюють рятувальні та аварійно-відновлювальні служби

Уночі росіяни здійснили чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Внаслідок ударів в одному з районів пошкоджено цивільний суховантаж та складське приміщення. Зайнявся дах у двоповерховому житловому будинку та пошкоджено гараж. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками. В іншому районі в результаті удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках та скління у ще трьох багатоповерхових. Ушкоджено порожнє складське приміщення. На щастя, обійшлось без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

На Одещині пошкоджено енергетичну, портову та транспортну інфраструктури (фото) фото 1

У районах, що зазнали ударів, спостерігаються перебої з енергопостачанням. Критична інфраструктура заживлена від генераторів. Розгорнуто роботу пунктів незламності – за допомогою вже звернулися близько 900 людей.

На Одещині пошкоджено енергетичну, портову та транспортну інфраструктури (фото) фото 2
На Одещині пошкоджено енергетичну, портову та транспортну інфраструктури (фото) фото 3

На місцях подій працюють рятувальні та аварійно-відновлювальні служби. Їх робота ускладнена постійними повітряними тривогами.

Нагадаємо, Росія знову атакує українську енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Також у ніч на 23 грудня російські окупанти масовано атакували Сумщину ударними безпілотниками. Наслідки обстрілу повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

До слова, російська терористична армія атакувала Рівненщину. Внаслідок чого пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, в якому вибуховою хвилею вибило вікна. Водночас на території Житомирської області зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе, постраждали люди.

