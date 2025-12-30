Головна Одеса Фото
Удар по цивільних суднах на Одещині: з'явилися деталі від ВМС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по цивільних суднах на Одещині: з'явилися деталі від ВМС
Цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах є свідомим воєнним злочином
фото: ВМС

ВМС: Порти та цивільне судноплавство є об’єктами цивільної інфраструктури

Російська терористична армія вдарила по двох цивільних суднах Emmakris III та Captain Karam. Вони заходили до порту для завантаження пшениці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ. 

«Сьогодні росіяни ударними БПЛА атакували судна Emmakris III та Captain Karam, яке заходило до порту для завантаження пшениці. Порти та цивільне судноплавство є об’єктами цивільної інфраструктури. Атаки на них створюють загрозу життю мирних громадян та підривають глобальну продовольчу безпеку», – йдеться у повідомленні.

фото: ВМС

ВМС наголошують: «Цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах є свідомим воєнним злочином. РФ-країна терорист».

Нагадаємо, що вранці 30 грудня російські дрони атакували порти Одещини. Пошкоджена портова і промислова інфраструктура.

«Попри активну роботу сил ППО, зафіксовані пошкодження промислової та портової інфраструктури в Одеському районі. Внаслідок влучань по промисловому підприємству пошкоджено порожні резервуари для зберігання олії. На жаль, одна людина постраждала», – зазначив Олег Кіпер.

Теги: війна Одещина порт ВМС

