Одещина: вибух бойлера зруйнував житловий будинок (фото)

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Одещина: вибух бойлера зруйнував житловий будинок (фото)
ДСНС наголошує, що через часті відключення електроенергії необхідно дотримуватися правил безпеки
Обійшлося без постраждалих

У селі Розселенець Одеської області у будинку вибухнув електричний бойлер. Внаслідок чого зруйновано житло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, обійшлося без постраждалих.

ДСНС наголошує, що через часті відключення електроенергії необхідно дотримуватися правил безпеки:

  • завжди вимикайте електроприлади з мережі під час відсутності світла;
  • не залишайте бойлери, обігрівачі та іншу потужну техніку увімкненими без нагляду;
  • регулярно перевіряйте справність електрообладнання та проводки.

Раніше в одній з квартир столиці у Шевченківському районі на Кудрявському узвозі вибухнула зарядна станція. Загоряння сталося на четвертому поверсі одинадцятиповерхового житлового будинку.

