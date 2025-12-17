Одещина: вибух бойлера зруйнував житловий будинок (фото)
Обійшлося без постраждалих
У селі Розселенець Одеської області у будинку вибухнув електричний бойлер. Внаслідок чого зруйновано житло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
За даними рятувальників, обійшлося без постраждалих.
ДСНС наголошує, що через часті відключення електроенергії необхідно дотримуватися правил безпеки:
- завжди вимикайте електроприлади з мережі під час відсутності світла;
- не залишайте бойлери, обігрівачі та іншу потужну техніку увімкненими без нагляду;
- регулярно перевіряйте справність електрообладнання та проводки.
Раніше в одній з квартир столиці у Шевченківському районі на Кудрявському узвозі вибухнула зарядна станція. Загоряння сталося на четвертому поверсі одинадцятиповерхового житлового будинку.
