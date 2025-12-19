Головна Одеса Фото
Удар по енергооб'єкті в Одесі: влада повідомила наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по енергооб'єкті в Одесі: влада повідомила наслідки
Пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури та вибито шибки у п’ятиповерхівці
фото: ДСНС Одещини

Унаслідок російського удару постраждала людина

В Одесі внаслідок чергового масованого удару РФ пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Ударною хвилею пошкоджено скління у п'ятиповерховому житловому будинку, постраждала людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

У результаті ударів мешканці одного з найбільших житлових масивів Одеси залишилися без енерго-, водо- та теплопостачання.

Удар по енергооб'єкті в Одесі: влада повідомила наслідки фото 1

Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Усі служби працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії, води і тепла. У місті функціонують пункти незламності.

«Ворог цілеспрямовано б’є по життєво-важливим об’єктам, намагаючись дестабілізувати життя мирного міста», – наголосив Кіпер.

Удар по енергооб'єкті в Одесі: влада повідомила наслідки фото 2

Нагадаємо, у ніч на 19 грудня російські окупанти завдали чергового удару по Одесі, поціливши в об’єкт критичної інфраструктури. Через влучання та потужну ударну хвилю в одному з найбільш густонаселених районів міста виникли перебої з комунальними послугами. 

Теги: енергетика Одеса війна

