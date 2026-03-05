Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували Харків і область БпЛА

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували Харків і область БпЛА
Дрони атакували Харківщину
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Влучання дронів зафіксували у Харкові та селищі Кам’яна Яруга

У ніч на 5 березня російські окупанти атакували Харків та населені пункти області ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання дронів у Харкові та селищі Кам’яна Яруга, пише «Главком».

Як зазначила Чугуївський міський голова Галина Мінаєва, росіяни завдали авіаудару безпілотником, попередньо типу «Герань», по селищу Кам’яна Яруга. Унаслідок влучання пошкоджено господарчу споруду на території приватного домоволодіння.

Після удару виникла пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає.

Також, за повідомленням мера Ігоря Терехова, зафіксовано удар ворожого безпілотника типу «шахед» по Основ’янському району Харкова. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 3 березня російська терористична армія атакувала Харків. Зафіксовано падіння уламків БпЛА у Шевченківському районі

Читайте також:

Теги: Харків обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ударний дрон типу «шахед» влучив у п’ятиповерховий житловий будинок
Кривий Ріг: російський дрон влучив у п’ятиповерхівку, є постраждалий
26 лютого, 03:15
«Іскандер-М» є надзвичайно небезпечним типом озброєння
Уламок ракети «Іскандер-М» виявлено на даху McDonald’s у Києві (фото)
23 лютого, 23:43
Міністерство оборони повідомило, що працює над прискоренням поставок ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot
Балістичний терор: у січні РФ встановила рекорд за кількістю ударів
16 лютого, 20:24
Через удар РФ Конотоп залишився без світла, знищено інфраструктурний об’єкт
Через удар РФ Конотоп залишився без світла, знищено інфраструктурний об’єкт
16 лютого, 00:35
У порту пошкоджено склади з добривом
Росія масовано атакувала портову та залізничну інфраструктуру: є жертви
13 лютого, 08:17
Окупанти пошкодили критичну та цивільну інфраструктуру у декількох областях
Зеленський назвав головні цілі РФ під час нічної атаки
12 лютого, 11:21
У КМДА додали, що рекомендована добова норма на одну людину становить 3 літри питної та 10–12 літрів технічної води
Влада закликала киян перевірити і за потреби оновити запаси води
11 лютого, 18:03
Російські загарбники знищили житло родини
РФ вбила трьох дітей та батька у Богодухові: що відомо про трагедію
11 лютого, 09:32
Росія вбила трьох малолітніх дітей та чоловіка на Харківщині (оновлено)
Росія вбила трьох малолітніх дітей та чоловіка на Харківщині (оновлено)
11 лютого, 00:58

Події в Україні

Окупанти атакували Харків і область БпЛА
Окупанти атакували Харків і область БпЛА
Лінія фронту станом на 4 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 4 березня 2026. Зведення Генштабу
Україна готова допомогти стабілізувати ситуацію на Близькому Сході – Зеленський
Україна готова допомогти стабілізувати ситуацію на Близькому Сході – Зеленський
«Захист України потребує щоденної сили». Президент нагородив волонтерів, науковців та журналістів
«Захист України потребує щоденної сили». Президент нагородив волонтерів, науковців та журналістів
Росія спробувала прорвати кордон на Харківщині
Росія спробувала прорвати кордон на Харківщині
Теракт у Львові: в лікарні помер військовий Павлинський
Теракт у Львові: в лікарні помер військовий Павлинський

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua