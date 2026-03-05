Окупанти атакували Харків і область БпЛА

Влучання дронів зафіксували у Харкові та селищі Кам’яна Яруга

У ніч на 5 березня російські окупанти атакували Харків та населені пункти області ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання дронів у Харкові та селищі Кам’яна Яруга, пише «Главком».

Як зазначила Чугуївський міський голова Галина Мінаєва, росіяни завдали авіаудару безпілотником, попередньо типу «Герань», по селищу Кам’яна Яруга. Унаслідок влучання пошкоджено господарчу споруду на території приватного домоволодіння.

Після удару виникла пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає.

Також, за повідомленням мера Ігоря Терехова, зафіксовано удар ворожого безпілотника типу «шахед» по Основ’янському району Харкова. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 3 березня російська терористична армія атакувала Харків. Зафіксовано падіння уламків БпЛА у Шевченківському районі