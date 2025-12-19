Головна Одеса Новини
Через атаку РФ частина Одеси залишилася без світла, води та тепла

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Через атаку РФ частина Одеси залишилася без світла, води та тепла
Росія вдарила безпілотниками по Одесі
Профільні комунальні служби та спеціалісти займаються відновленням пошкоджених мереж

В ніч на 19 грудня російські окупанти завдали чергового удару по Одесі, поціливши в об’єкт критичної інфраструктури. Про наслідки ворожої атаки повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області Сергій Лисак, пише «Главком».

Через влучання та потужну ударну хвилю в одному з найбільш густонаселених районів міста виникли перебої з комунальними послугами. Частина Одеси тимчасово залишилася без електроенергії, водопостачання та опалення. Крім того, зафіксовано пошкодження житлових будинків одеситів.

Відомо про одну жінку, яка отримала поранення середнього ступеня важкості. Потерпілу госпіталізували, вона отримує необхідне лікування в медичному закладі.

На місцях подій працюють профільні комунальні служби та спеціалісти, які займаються відновленням пошкоджених мереж. Триває обстеження житлового фонду для оцінки збитків та формування списків мешканців, які потребують допомоги.

«Главком» писав, що у ніч на 13 грудня російські терористи атакували Одесу та область ракетами. Писали, що в є прильоти у регіональному центрі, Арцизі та Усатовому.

Зазначається, що окупанти били по енергетичній інфраструктурі. В Одесі та області перебої з електропостачанням, в деяких частинах світло повністю зникло.

Як відомо, у ніч проти 12 грудня російські війська знову атакували Одесу та область ударними безпілотними літальними апаратами, спричинивши пошкодження та пожежі на об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

Зазначається, що внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Також російські війська атакували Одеську область. Внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей. 

Через влучання виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги.

Крім того, у ніч проти 24 листопада РФ завдала удару по півдню Одещини. Внаслідок чого на судні виникло загорання. 

За даними влади, росіяни вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання.

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада Одеса зазнала ворожої атаки. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільних об’єктів. 

За попередньою інформацією, від атаки постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 16 людям. Внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Також пошкоджено приватні будинки та вантажні автомобілі.

