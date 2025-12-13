Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Як курсують поїзди з Одеси після обстрілу: оновлені дані від «Укрзалізниці»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Як курсують поїзди з Одеси після обстрілу: оновлені дані від «Укрзалізниці»
Одеса наразі залишається без електропостачання, однак залізничне сполучення не припиняється
фото з відкритих джерел

«Фортеця незламності» на одеському вокзалі працює цілодобово

Одеса наразі залишається без електропостачання через масштабне знеструмлення після російського обстрілу у ніч на 13 грудня. Однак залізничне сполучення не припиняється. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Для забезпечення руху поїздів були задіяні резервні тепловози. Це спричинило затримки в графіку відправлення низки рейсів

  • поїзд №38 Одеса – Ужгород: затримка +43 хв;
  • поїзд №26 Одеса – Ясіня: затримка +59 хв;
  • поїзд №12 Одеса – Львів: затримка +42 хв;
  • поїзд №78 Одеса – Ковель: затримка +65 хв.

«Фортеця незламності» на одеському вокзалі працює цілодобово. Пасажири мають доступ до світла та зв’язку.

Також повідомляється про затримки на інших напрямках через хибні повідомлення про мінування. Жодна з загроз не підтвердилась, проте служби безпеки діють згідно з протоколами, не наражаючи людей на небезпеку.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 13 грудня, Одеса пережила одну з наймасштабніших атак від початку війни. Ворог прицільно бив по енергетиці, намагаючись занурити місто у темряву та холод. За інформацією керівника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок обстрілу постраждали четверо містян.

Руйнувань зазнали житлові будинки, один із яких розташований у самому серці міста – його історичному центрі. У більшій частині міста відсутні світло, тепло та вода.

За попередніми оцінками, росіяни випустили близько 300 засобів ураження, серед яких дрони-камікадзе, ракети «Калібр», «Іскандер-К» та «Іскандер-М», KH-23, гіперзвукові «Кинджали» і, ймовірно, ракети «Онікс».

Основною мішенню стали енергетичні, портові, газові, промислові та цивільні об’єкти. У багатьох районах Одеси та області відсутнє електропостачання, що спричинило масштабні перебої з водою та теплом.

До слова, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела координаційну нараду з профільними міністерствами та керівництвом енергетичних компаній для оперативного реагування на наслідки нічної ракетно-дронової атаки на Одесу.

Читайте також:

Теги: Одеса Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У РФ не могли не знати при плануванні атаки на Ізмаїльський порт
Удар по турецькому танкеру в Ізмаїлі: Росія «передає привіт» Туреччині?
18 листопада, 18:10
Лещенко про наслідки ударів по «Укрзалізниці»
Атаки на «Укрзалізницю». Член наглядової ради компанії розповів, що задумала Росія
20 листопада, 08:22
Будь-хто, хто має достатні фінансові можливості, може замовити той самий тип вагона, яким до Києва подорожував експрезидент США Джо Байден
«У нас можна замовити «салон Байдена». Лещенко прорекламував унікальні вагони «Укрзалізниці»
20 листопада, 18:14
Смерть курсанта в Одесі: розслідується можливе знущання та перевищення повноважень
Смерть курсанта в Одесі: розслідується можливе знущання та перевищення повноважень
29 листопада, 06:26
Україна та Італія підписали угоду про кредит на будівництво дитячої лікарні
Італія виділяє €30 млн на новий корпус дитячої лікарні в Одещині
9 грудня, 10:31
Трамп зробив декілька заяв про російсько-українську війну
Атака на Одесу та Павлоград, заяви Трампа: головне за ніч
Вчора, 05:48
Раніше Росія обіцяла, що буде мститися за удари по «тіньовому флоту»
Росіяни атакували цивільне судно в Одесі
Вчора, 17:35
«Укрзалізниця» запроваджує тактовий рух між Києвом та Львовом
Поїзди між Львовом та Києвом курсуватимуть щогодини: деталі
27 листопада, 14:43
Президент України провів зустріч із прем’єр-міністром Ірландії
Візит Зеленського до Ірландії, переговори Путіна та Віткоффа. Головне за 2 грудня
2 грудня, 21:01

Новини

Як курсують поїзди з Одеси після обстрілу: оновлені дані від «Укрзалізниці»
Як курсують поїзди з Одеси після обстрілу: оновлені дані від «Укрзалізниці»
Наймасовіша атака на Одесу: пошкоджено історичний центр, місто без тепла, води та світла
Наймасовіша атака на Одесу: пошкоджено історичний центр, місто без тепла, води та світла
Атака на Одесу та регіон: з'явились фото та відео з наслідками
Атака на Одесу та регіон: з'явились фото та відео з наслідками
Одещина. Влада повідомила наслідки масованої атаки 
Одещина. Влада повідомила наслідки масованої атаки 
Наймасштабніша атака на енергетику Одещини: регіон без світла, звʼязку та інтернету
Наймасштабніша атака на енергетику Одещини: регіон без світла, звʼязку та інтернету
Росія знову атакує Одесу та Миколаїв
Росія знову атакує Одесу та Миколаїв

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Сьогодні, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Вчора, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua