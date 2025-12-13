Як курсують поїзди з Одеси після обстрілу: оновлені дані від «Укрзалізниці»

Одеса наразі залишається без електропостачання, однак залізничне сполучення не припиняється

«Фортеця незламності» на одеському вокзалі працює цілодобово

Одеса наразі залишається без електропостачання через масштабне знеструмлення після російського обстрілу у ніч на 13 грудня. Однак залізничне сполучення не припиняється. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Для забезпечення руху поїздів були задіяні резервні тепловози. Це спричинило затримки в графіку відправлення низки рейсів

поїзд №38 Одеса – Ужгород: затримка +43 хв;

поїзд №26 Одеса – Ясіня: затримка +59 хв;

поїзд №12 Одеса – Львів: затримка +42 хв;

поїзд №78 Одеса – Ковель: затримка +65 хв.

«Фортеця незламності» на одеському вокзалі працює цілодобово. Пасажири мають доступ до світла та зв’язку.

Також повідомляється про затримки на інших напрямках через хибні повідомлення про мінування. Жодна з загроз не підтвердилась, проте служби безпеки діють згідно з протоколами, не наражаючи людей на небезпеку.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 13 грудня, Одеса пережила одну з наймасштабніших атак від початку війни. Ворог прицільно бив по енергетиці, намагаючись занурити місто у темряву та холод. За інформацією керівника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок обстрілу постраждали четверо містян.

Руйнувань зазнали житлові будинки, один із яких розташований у самому серці міста – його історичному центрі. У більшій частині міста відсутні світло, тепло та вода.

За попередніми оцінками, росіяни випустили близько 300 засобів ураження, серед яких дрони-камікадзе, ракети «Калібр», «Іскандер-К» та «Іскандер-М», KH-23, гіперзвукові «Кинджали» і, ймовірно, ракети «Онікс».

Основною мішенню стали енергетичні, портові, газові, промислові та цивільні об’єкти. У багатьох районах Одеси та області відсутнє електропостачання, що спричинило масштабні перебої з водою та теплом.

До слова, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела координаційну нараду з профільними міністерствами та керівництвом енергетичних компаній для оперативного реагування на наслідки нічної ракетно-дронової атаки на Одесу.