Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ексгравець збірної України з футболу потрапив до бази «Миротворця»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Ексгравець збірної України з футболу потрапив до бази «Миротворця»
За національну збірну України Парфьонов у 1996-2002 роках провів 18 матчів

Дмитро Парфьонов 10 червня брав участь у грі з російськими окупантами

Ексгравець збірної України з футболу Дмитро Парфьонов до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

На сайті «Миротворець» вказано, що він брав участь у заходах, спрямованих на героїзацію військових злочинців.

Дмитро Парфьонов 10 червня цього року зіграв у так званому «Матчі героїв» – поєдинку між ветеранами російського футболу та учасниками російського вторгнення в Україну. Гра пройшла на стадіоні «Оріон» (м. Балашиха, РФ).

Парфьонову – 51 рік. Він вихованець одеського футболу і як гравець у 1992-1997 роках виступав за цей клуб, потім за «Дніпро», після чого перебрався у російський «Спартак» із Москви, за який виступав у 1998-2005 роках. Потім  кар’єрі Дмитра були московське «Динамо», «Хімки», «Сатурн» і тульський «Арсенал».

В Україну із РФ він на нетривалий час повертався в сезоні-2007/2008, щоб виступати за київський «Арсенал».

За національну збірну України Парфьонов у 1996-2002 роках провів 18 матчів. У складі одеського «Чорноморця» був дворазовим володарем Кубка України.

Тренерську кар’єру Дмитро розпочав у 2012-му у РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Парфьонов продовжив працювати в РФ.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: росія НОВИНИ ФУТБОЛУ пропаганда війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нафта РФ рухнула через санкції
Хроніка повільної нафтової катастрофи РФ
18 листопада, 12:03
Росія надає статус «іноземних агентів» тим, хто підтримував російське вторгнення в України
Росія почала репресувати Z-блогерів та власних пропагандистів – The Guardian
7 листопада, 10:47
Наразі результати уражень уточнюються
Генштаб підтвердив ураження Рязанської нафтобази
15 листопада, 15:01
Генштаб підтвердив удари по пункту базування російських кораблів та НПЗ у Саратові
Генштаб підтвердив удари по пункту базування російських кораблів та НПЗ у Саратові
14 листопада, 17:09
Міністр армії Сполучених Штатів Ден Дрісколл може відвідати Росію
Міністр армії США може відвідати РФ для продовження мирних перемовин щодо України
24 листопада, 22:12
У складі мадридців Вінісіус став триразовим чемпіоном Іспанії та дворазовим переможцем Ліги чемпіонів
Вінісіус може влітку залишити «Реал» – ЗМІ
5 листопада, 13:09
Лише перемога у грі з Ісландією дозволить нашій збірній продовжити боротьбу за потрапляння на Мундіаль
Україна – Ісландія: де й коли дивитися вирішальну гру кваліфікації чемпіонату світу з футболу
14 листопада, 12:59
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала 25 хвилин
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала 25 хвилин
24 листопада, 12:40
Зустріч української делегації з американською стороною, США, 30 листопада 2025 року
Переговори США та України про припинення війни: Рубіо зробив заяву
30 листопада, 17:58

Новини

Легендарна 44-річна тенісистка може відновити професійну кар'єру
Легендарна 44-річна тенісистка може відновити професійну кар'єру
Ковляр потрапив до переліку лідерів рейтингів кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Ковляр потрапив до переліку лідерів рейтингів кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Ексгравець збірної України з футболу потрапив до бази «Миротворця»
Ексгравець збірної України з футболу потрапив до бази «Миротворця»
Лідерка збірної України з баскетболу залишила «Валенсію»
Лідерка збірної України з баскетболу залишила «Валенсію»
Збірна України із сокки здобула розгромну перемогу на чемпіонаті світу
Збірна України із сокки здобула розгромну перемогу на чемпіонаті світу
Лузан претендує на нагороду від Міжнародної федерації каное: як проголосувати
Лузан претендує на нагороду від Міжнародної федерації каное: як проголосувати

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua