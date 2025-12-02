Ексгравець збірної України з футболу потрапив до бази «Миротворця»

За національну збірну України Парфьонов у 1996-2002 роках провів 18 матчів

Дмитро Парфьонов 10 червня брав участь у грі з російськими окупантами

Ексгравець збірної України з футболу Дмитро Парфьонов до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

На сайті «Миротворець» вказано, що він брав участь у заходах, спрямованих на героїзацію військових злочинців.

Дмитро Парфьонов 10 червня цього року зіграв у так званому «Матчі героїв» – поєдинку між ветеранами російського футболу та учасниками російського вторгнення в Україну. Гра пройшла на стадіоні «Оріон» (м. Балашиха, РФ).

Парфьонову – 51 рік. Він вихованець одеського футболу і як гравець у 1992-1997 роках виступав за цей клуб, потім за «Дніпро», після чого перебрався у російський «Спартак» із Москви, за який виступав у 1998-2005 роках. Потім кар’єрі Дмитра були московське «Динамо», «Хімки», «Сатурн» і тульський «Арсенал».

В Україну із РФ він на нетривалий час повертався в сезоні-2007/2008, щоб виступати за київський «Арсенал».

За національну збірну України Парфьонов у 1996-2002 роках провів 18 матчів. У складі одеського «Чорноморця» був дворазовим володарем Кубка України.

Тренерську кар’єру Дмитро розпочав у 2012-му у РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Парфьонов продовжив працювати в РФ.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.