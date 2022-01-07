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    В Алмати невідомі вбили «батька казахського хіп-хопу»

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    Режисер сидів в автомобілі, який потрапив в руки натовпу - В Алмати невідомі вбили «батька казахського хіп-хопу»
    Режисер сидів в автомобілі, який потрапив в руки натовпу
    фото з відкритих джерел

    Протестувальники відкрили вогонь у бік автівки, де перебував Сакен Бітаєв

    Режисера, оператора та засновника проєкту Salamalec sound, що просувала реп казахською мовою Сакена Бітаєва вбили під час протестів в Казахстані. Про це повідомив його друг та журналіст Даніяр Аділбеков.

    За словами Аділбекова, Бітаєв з друзями сидів в автівці і розмовляв, коли невідомі особи намагалися захопити автівку.

    «Пацани дали по газах, а мародери почали стріляти в машину, яка їде. Одна куля пробила Сакену легеню і Сакена більше немає з нами», – розповів Аділбеков.

    Бітаєв був оператором і режисером, займався проєктом Salamalec sound з просування хіп-хоп виконавців Казахстану.

    «Батько казахського хіп-хопу. Немає жодного репера в Казахстані, хто не знає Salamalec sound – його дітище», – зазначив Аділбеков.

    Через брак поліцейських рідні досі не можуть забрати тіло загиблого, повідомив Аділбеков.

    Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

    Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

    Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

    5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

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    Теги: Казахстан смерть протест надзвичайний стан чоловік Касим-Жомарт Токаєв
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    В Алмати невідомі вбили «батька казахського хіп-хопу»