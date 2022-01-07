В Алмати невідомі вбили «батька казахського хіп-хопу»
Протестувальники відкрили вогонь у бік автівки, де перебував Сакен Бітаєв
Режисера, оператора та засновника проєкту Salamalec sound, що просувала реп казахською мовою Сакена Бітаєва вбили під час протестів в Казахстані. Про це повідомив його друг та журналіст Даніяр Аділбеков.
За словами Аділбекова, Бітаєв з друзями сидів в автівці і розмовляв, коли невідомі особи намагалися захопити автівку.
«Пацани дали по газах, а мародери почали стріляти в машину, яка їде. Одна куля пробила Сакену легеню і Сакена більше немає з нами», – розповів Аділбеков.
Бітаєв був оператором і режисером, займався проєктом Salamalec sound з просування хіп-хоп виконавців Казахстану.
«Батько казахського хіп-хопу. Немає жодного репера в Казахстані, хто не знає Salamalec sound – його дітище», – зазначив Аділбеков.
Через брак поліцейських рідні досі не можуть забрати тіло загиблого, повідомив Аділбеков.
Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.
Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.
Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.
5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.