Зеленська підкорила соцмережі стильним виглядом (фото)

Волосся Олена зібрала в пучок з боковим проділом, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими сережками

Волосся Олена зібрала в пучок з боковим проділом, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими сережками

Перед ноутбуком перша леді з'явилася в елегантній оливковій блузці з краваткою-бантом і джинсах

Олена Зеленська сьогодні, 4 лютого, провела прямий ефір разом з ідеологом нового шкільного меню, шефом Євгеном Клопотенком, на тему «Міфи та реальність реформи системи шкільного харчування».

Перед камерою перша леді постала в елегантній блузці кольору хакі з красивою зав'язкою на шиї. Таке вбрання вона поєднала з синіми джинсами. Оскільки Олена Зеленська не здійснювала офіційного виходу, то вирішила обрати максимально комфортний та водночас вишуканий одяг.

Волосся цього разу дружина Зеленського зібрала ззаду. На обличчі вона зробила ніжний макіяж з коричневими тінями на повіках і нюдовою зволожувальною помадою на губах. Серед аксесуарів повсякденний образ першої леді довершили золоті сережки.

Олена Зеленська та Євген Клопотенко 5 лютого розвінчали міфи про реформу шкільного харчування, а також анонсували запровадження меню в дитсадках.

3 лютого президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською зустрічали у гостях у Маріїнському парку президента Турецької республіки Реджепа Таїпа Ердогана з дружиною Еміне Ердоган, які приїхали до Києва з офіційним візитом. Перша леді України з'явилася на зустрічі у класичному двобортному чорному пальті, з-під якого визирала світло-лимонна блузка з ажурним коміром, і чорних штанях-палацо. Вбрання вона поєднала із чорним взуттям та чорним капелюхом.

Напередодні нового року перша леді опублікувала романтичне новорічне фото з чоловіком. Також у грудні Зеленська в костюмі зі «Службового роману» сходила за продуктами.

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