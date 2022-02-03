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    Український футболіст поміняв імідж (фото)

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    Малиновський запустив вуса - Український футболіст поміняв імідж (фото)
    Малиновський запустив вуса
    фото: twitter.com/malinovskyi18

    Руслан Малиновський показав вболівальникам зміни в зовнішності

    Атакувальний півзахисник «Аталанти» та збірної України Руслан Малиновський відростив вуса. 28-річний плеймейкер показав у Тwitter свій новий стиль.

    «Доброго ранку, Бергамо. Готовий до нового випуску журналу Panini», – підписав світлину Руслан.

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    «Який козарлюга», «Оце козак», «Козацькі вуса», – написали в коментарях підписники зірки збірної України.

    6 лютого «Аталанта» зіграє проти «Кальярі» в рамках 24-го туру Серії А. Малиновський пропускав останні матчі бергамського клубу через те, що не мав бустерної дози щеплення від Covid-19.

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    Теги: козак Twitter Руслан Малиновський стиль
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    Український футболіст поміняв імідж (фото)