Український футболіст поміняв імідж (фото)
Руслан Малиновський показав вболівальникам зміни в зовнішності
Атакувальний півзахисник «Аталанти» та збірної України Руслан Малиновський відростив вуса. 28-річний плеймейкер показав у Тwitter свій новий стиль.
«Доброго ранку, Бергамо. Готовий до нового випуску журналу Panini», – підписав світлину Руслан.
«Який козарлюга», «Оце козак», «Козацькі вуса», – написали в коментарях підписники зірки збірної України.
6 лютого «Аталанта» зіграє проти «Кальярі» в рамках 24-го туру Серії А. Малиновський пропускав останні матчі бергамського клубу через те, що не мав бустерної дози щеплення від Covid-19.