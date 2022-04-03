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    Жителів Лозової евакуюють в Полтавську область – голова Харківської обладміністрації

    Прийняти жителів Лозової може Полтавщина - Жителів Лозової евакуюють в Полтавську область – голова Харківської обладміністрації
    Прийняти жителів Лозової може Полтавщина
    фото: ДСНС

    4 квітня зі станції Лозова в полтавському напрямку йтимуть три потяги

    Жителів Лозової, що у Харківській області, завтра планують евакуювати в Полтавську область. Російські окупанти можуть завдати ракетних ударів по місту, повідомляє глава Харківської ОДА Олег Синегубов.

    «Є загрози ракетних ударів у Лозівській громаді, рекомендуємо евакуювати населення. Завтра електропоїздом плануємо перевезти лозовчан в напрямку Полтавської області», - повідомив Синегубов.

    4 квітня зі станції Лозова в полтавському напрямку йтимуть поїзди о 12:00, 13:00 та 14:00.

    Нагадаємо, в результаті обстрілу Слобідського району Харкова увечері 3 квітня є загиблі і постраждалі серед мирного населення, в тому числі діти.

    Також повідомляється, що чимало снарядів сьогодні потрапило на дитячі майданчики.

    Сьогодні міжнародні правозахисники оприлюднили доповідь про військові злочини росіян.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна Полтавщина окупація #stoprussia
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    Жителів Лозової евакуюють в Полтавську область – голова Харківської обладміністрації