Жителів Лозової евакуюють в Полтавську область – голова Харківської обладміністрації

4 квітня зі станції Лозова в полтавському напрямку йтимуть три потяги

Жителів Лозової, що у Харківській області, завтра планують евакуювати в Полтавську область. Російські окупанти можуть завдати ракетних ударів по місту, повідомляє глава Харківської ОДА Олег Синегубов.

«Є загрози ракетних ударів у Лозівській громаді, рекомендуємо евакуювати населення. Завтра електропоїздом плануємо перевезти лозовчан в напрямку Полтавської області», - повідомив Синегубов.

4 квітня зі станції Лозова в полтавському напрямку йтимуть поїзди о 12:00, 13:00 та 14:00.

Нагадаємо, в результаті обстрілу Слобідського району Харкова увечері 3 квітня є загиблі і постраждалі серед мирного населення, в тому числі діти.

Також повідомляється, що чимало снарядів сьогодні потрапило на дитячі майданчики.

Сьогодні міжнародні правозахисники оприлюднили доповідь про військові злочини росіян.