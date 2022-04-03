Жителів Лозової евакуюють в Полтавську область – голова Харківської обладміністрації
4 квітня зі станції Лозова в полтавському напрямку йтимуть три потяги
Жителів Лозової, що у Харківській області, завтра планують евакуювати в Полтавську область. Російські окупанти можуть завдати ракетних ударів по місту, повідомляє глава Харківської ОДА Олег Синегубов.
«Є загрози ракетних ударів у Лозівській громаді, рекомендуємо евакуювати населення. Завтра електропоїздом плануємо перевезти лозовчан в напрямку Полтавської області», - повідомив Синегубов.
4 квітня зі станції Лозова в полтавському напрямку йтимуть поїзди о 12:00, 13:00 та 14:00.
Нагадаємо, в результаті обстрілу Слобідського району Харкова увечері 3 квітня є загиблі і постраждалі серед мирного населення, в тому числі діти.
Також повідомляється, що чимало снарядів сьогодні потрапило на дитячі майданчики.
Сьогодні міжнародні правозахисники оприлюднили доповідь про військові злочини росіян.