Реєстр російських катів. Оприлюднено список підрозділів, які коїли воєнні злочини під Києвом
Рашистські нелюди катували і вбивали мирних мешканців
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович оприлюднив список військових частин та підрозділів збройних сил РФ та Росгвардії, які вчинили військові злочини в на Київщині в Бучі, Гостомелі, Ірпені.
Нагадаємо, слідчі вивезли з Київщини 410 тіл вбитих мирних мешканців.
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