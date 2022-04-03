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    Події в Україні

    Реєстр російських катів. Оприлюднено список підрозділів, які коїли воєнні злочини під Києвом

    Після визволення Київщини від окупантів вулиці були встелені тілами вбитих цивільних українців - Реєстр російських катів. Оприлюднено список підрозділів, які коїли воєнні злочини під Києвом
    Після визволення Київщини від окупантів вулиці були встелені тілами вбитих цивільних українців
    фото: Reuters

    Рашистські нелюди катували і вбивали мирних мешканців

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович оприлюднив список військових частин та підрозділів збройних сил РФ та Росгвардії, які вчинили військові злочини в на Київщині в Бучі, Гостомелі, Ірпені.

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    Нагадаємо, слідчі вивезли з Київщини 410 тіл вбитих мирних мешканців.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина військові Україна окупація радник реєстр Олексій Арестович #stoprussia
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    Реєстр російських катів. Оприлюднено список підрозділів, які коїли воєнні злочини під Києвом