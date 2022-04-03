Реєстр російських катів. Оприлюднено список підрозділів, які коїли воєнні злочини під Києвом

Після визволення Київщини від окупантів вулиці були встелені тілами вбитих цивільних українців

Рашистські нелюди катували і вбивали мирних мешканців

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович оприлюднив список військових частин та підрозділів збройних сил РФ та Росгвардії, які вчинили військові злочини в на Київщині в Бучі, Гостомелі, Ірпені.

Нагадаємо, слідчі вивезли з Київщини 410 тіл вбитих мирних мешканців.

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