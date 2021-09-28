На Волині створили єдиний в Україні парк із вічнозеленими історичними скульптурами (фото)

Скульптури зроблені у формі визначних постатей древнього Володимира

У місті Володимирі-Волинському, шо на Волині, поблизу місцевого історичного музею в межах громадського проєкту встановили дев'ять вічнозелених скульптур-топіарів у формі історичних персонажів. Про це повідомив автор ідеї громадського проєкту «Парк інтелектуального відпочинку «Легенда Володимира» Олександр Стемковський у Facebook.

За його словами, для встановлення скульптур заввишки від 1,6 м до 2,7 м розробили 3D-макети з використанням тривимірної комп’ютерної графіки. Каркаси обтягнули спеціальною синтетичною травою.

Скульптури-топіари зроблені у формі визначних постатей древнього Володимира. Зокрема, це монах-капуцин із вороном, Юрій Змієборець на коні та зі змієм, охоронець музею, дівчина-княжна, закохана пара з серцем, вартовий міста з сурмою і музична капела музикантів Володимирського колегіуму.

Ідея проєкту «Парк інтелектуального відпочинку «Легенди Володимира» була виставлена на сайті Володимиро-Волинської ОТГ влітку минулого року. Проєкт швидко набрав потрібну кількість голосів і став переможцем голосування.

Аналогів такого парку зі скульптурами-топіарами у формі історичних персонажів немає в Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Володимирі-Волинському ініціюють перейменування міста, з назви хочуть прибрати приставку «Волинський».

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