Окупанти майже повністю знищили село на Чернігівщині (фото)

Триває 48-й день повномасштабної війни Росії проти України

Журналісти та державні органи продовжують документувати злочини путінської орди. Фіксуються абсолютно всі збитки, завдані окупантами.

Громадське опублікувало нові фотографії понівеченого війною села Ягідне на Чернігівщині.

Після звільнення від російських військ − воно майже місяць перебувало під російською окупацією, вид у села жахливий. Місцевим жителям, по суті, нікуди вертатися.

Нагадаємо, за період ведення бойових дій у Чернігівській області було зруйновано 16 мостів та шляхопроводів.

11 квітня стартували роботи зі зведення тимчасової переправи поблизу Смолина.

Додамо, що радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив – українські міста Чернігів та Суми, які від початку повномасштабного вторгнення військ РФ дали відсіч окупантам, врятували Україну від розрізання на частини.



На цей момент, навіть після звільнення, жителям Чернігова зараз не варто повертатися до рідного міста, треба зачекати, поки фахівці відновлять комунікації. Як раніше заявив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, місто Чернігів знищено на 70%, не працює бізнес, немає надходжень до бюджету.