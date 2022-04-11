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    Події в Україні

    На Чернігівщині зруйновано 16 мостів. Де вже зводяться тимчасові переправи (фото)

    Через бойові дії на Чернігівщині знищені мости - На Чернігівщині зруйновано 16 мостів. Де вже зводяться тимчасові переправи (фото)
    Через бойові дії на Чернігівщині знищені мости
    фото: Олександр Кубраков/Facebook

    На Чернігівщині розпочалося відновлення штучних споруд

    За період ведення бойових дій у Чернігівській області було зруйновано 16 мостів та шляхопроводів. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

    11 квітня стартували роботи зі зведення тимчасової переправи поблизу Смолина.

    «Дві тимчасові переправи буде збудовано на дорозі Р-69 Київ–Вишгород–Десна–Чернігів, біля сіл Смолин та Якубівка. Переправу у Смолині плануємо зробити за кілька днів, у Якубівці – до кінця тижня», – повідомив Кубраков.

    Далі будуть відновлюватися мости та шляхопроводи на дорозі Н-27 Чернігів–Мена–Сосниця–Грем'яч біля села Киселівка.

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    На Чернігівщині зруйновано 16 мостів. Де вже зводяться тимчасові переправи (фото)
    На Чернігівщині зруйновано 16 мостів. Де вже зводяться тимчасові переправи (фото)
    На Чернігівщині зруйновано 16 мостів. Де вже зводяться тимчасові переправи (фото)
    фото: Олександр Кубраков/Facebook

    Нагадаємо, Служба автомобільних доріг продовжує працювати у місті Ірпінь та на Житомирській трасі над розчищенням вулиць та траси Київ–Чоп від наслідків воєнних дій.

    Від початку вторгнення Росії в Україну на території Київської області ворогом зруйновано п'ять мостів.

    У Харківській області на дорогах М-03 Київ–Харків–Довжанський та М-18 Мерефа–Лозова спеціалісти розпочали роботи з відновлення дорожнього полотна.

    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина Україна міст окупація #stoprussia
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    На Чернігівщині зруйновано 16 мостів. Де вже зводяться тимчасові переправи (фото)