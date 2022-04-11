На Чернігівщині зруйновано 16 мостів. Де вже зводяться тимчасові переправи (фото)

Через бойові дії на Чернігівщині знищені мости

На Чернігівщині розпочалося відновлення штучних споруд

За період ведення бойових дій у Чернігівській області було зруйновано 16 мостів та шляхопроводів. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

11 квітня стартували роботи зі зведення тимчасової переправи поблизу Смолина.

«Дві тимчасові переправи буде збудовано на дорозі Р-69 Київ–Вишгород–Десна–Чернігів, біля сіл Смолин та Якубівка. Переправу у Смолині плануємо зробити за кілька днів, у Якубівці – до кінця тижня», – повідомив Кубраков.

Далі будуть відновлюватися мости та шляхопроводи на дорозі Н-27 Чернігів–Мена–Сосниця–Грем'яч біля села Киселівка.

Нагадаємо, Служба автомобільних доріг продовжує працювати у місті Ірпінь та на Житомирській трасі над розчищенням вулиць та траси Київ–Чоп від наслідків воєнних дій.

Від початку вторгнення Росії в Україну на території Київської області ворогом зруйновано п'ять мостів.

У Харківській області на дорогах М-03 Київ–Харків–Довжанський та М-18 Мерефа–Лозова спеціалісти розпочали роботи з відновлення дорожнього полотна.