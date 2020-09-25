Білоруський протестувальник розповів, як таксист врятував його від силовиків: відео



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Білоруський протестувальник розповів, як таксист врятував його від силовиків

Внаслідок погоні у машини пошкоджений бампер та розтрощене бокове скло

Таксист, який під час жорстких розгонів у Білорусі врятував демонстранта від силовиків, став справжнім героєм для користувачів Мережі. Він сам запропонував свою допомогу, відвізши протестувальника подалі від небезпеки.

Того вечора, 23 вересня, від ОМОНівців втікав 18-річний хлопець. Він був одним з небагатьох, кому вдалося втекти з оточення силовиків. Про свої емоції від погоні він розповів місцевому виданню Tut.by.

«Це були секунди: біжу – позаду силовик, попереду, на газоні – ще один. Я в сторону (звернув. – Ред.), до дороги. Чую, мене хтось гукає: «Давай, до мене застрибуй!» Це й був той самий таксист», – розповідає протестувальник.

За його словами, у машині було відчинене вікно, через яке силовики намагалися дістати водія, вони також вдарили по автомобілю кийком.

Водію довелося виїхати на зустрічну та заїхати на газон.

«Варіанту виїхати на зустрічну не було, тому таксист поїхав узбіччям. На відео видно, як колеса автомобіля заскочили на бордюр», – каже хлопець.

Водій таксі роз'їжджав містом, погоні за авто не було. За певний час він висадив свого пасажира на одній зі столичних вулиць. Внаслідок погоні у машини пошкоджений бампер та розтрощене бокове скло.

«Грошей з мене водій не взяв, ні за поїздку, ні за збитки... Я дуже вдячний таксисту, бо якби не він, то невідомо, де б я нині опинився», – зізнається хлопець.

Зараз, після всього, що сталося, хлопець дуже хоче знайти водія таксі, щоб компенсувати йому завдану шкоду.