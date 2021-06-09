«Шахтар» домовився про перехід нападника «Аякса»

Ласіна Траоре обійдеться донецькому клубу в €10 млн

Віце-чемпіон України донецький «Шахтар» домовився про трансфер нападаючого «Аякса» Ласіни Траоре. Про це повідомляє Voetbal International.

«Шахтар» заплатить за форварда з Буркіна-Фасо €10 млн.

Гравцем також фікавилася італійська «Аталанта», за яку грають українці Руслан Малиновський і Віктор Коваленко.

Transfermarkt оцінює ринкову вартість 20-річного гравця «Аякса» в €6,5 млн, його контракт з клубом закінчується через рік. Амстердамці розраховували заробити на трансфері не менше €10 млн.

Ласіна Траоре зіграв за «Аякс» 31 матч, забив 12 голів і віддав 12 результативних передач. За збірну Буркіна-Фасо він забив 5 м'ячів в 14 зустрічах.

Раніше повідомлялося, що «Шахтар» домовився про перехід Педріньо з «Бенфіки». Трансфер бразильського півзахисника обійдеться гірникам у €18 млн.