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    «Шахтар» домовився про перехід нападника «Аякса»

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    Ласіна Траоре став другим придбанням гірників - «Шахтар» домовився про перехід нападника «Аякса»
    Ласіна Траоре став другим придбанням гірників
    Фото з відкритих джерел

    Ласіна Траоре обійдеться донецькому клубу в €10 млн

    Віце-чемпіон України донецький «Шахтар» домовився про трансфер нападаючого «Аякса» Ласіни Траоре. Про це повідомляє Voetbal International.

    «Шахтар» заплатить за форварда з Буркіна-Фасо €10 млн.

    Гравцем також фікавилася італійська «Аталанта», за яку грають українці Руслан Малиновський і Віктор Коваленко.

    Transfermarkt оцінює ринкову вартість 20-річного гравця «Аякса» в €6,5 млн, його контракт з клубом закінчується через рік. Амстердамці розраховували заробити на трансфері не менше €10 млн.

    Ласіна Траоре зіграв за «Аякс» 31 матч, забив 12 голів і віддав 12 результативних передач. За збірну Буркіна-Фасо він забив 5 м'ячів в 14 зустрічах.

    Раніше повідомлялося, що «Шахтар» домовився про перехід Педріньо з «Бенфіки». Трансфер бразильського півзахисника обійдеться гірникам у €18 млн.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ласіна Траоре
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    «Шахтар» домовився про перехід нападника «Аякса»