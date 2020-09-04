Коронакриза вдарила по Києву: Кличко оцінив втрати в понад 1 млрд грн



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Через коронавірус кияни та місто втратили велику частину доходів

За час карантин місто недоотримало 1,1 млрд грн планових надходжень

Коронавірус серйозно вразив економіку столиці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на київському Форумі рівних прав і можливостей.

За його словами, малий та середній бізнес, сервісні компанії, креативні індустрії, торгівля, туризм, загалом – кияни, втратили велику частину доходів, а місто – податків.

«На початку цього року в Києві було зареєстровано понад 434 тисячі ФОПів (суб’єктів підприємницької діяльності). Єдиний соціальний внесок до місцевого бюджету сплатили тоді 346,5 тисяч. З початку епідемії 100 тисяч ФОПів Києва нічого не заробили і не платили до міського бюджету. Місто недоотримало 1,1 млрд грн планових надходжень», - розповів Кличко.

До слова, 3 вересня під будівлю столичної мерії вийшли на мітинг працівники комунальних підприємств «Київпастранс» та «Київський метрополітен».

Вони закликали депутатів Київради на сьогоднішньому засіданні ухвалити рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств-перевізників для виплати заробітних плат працівникам. Днями із відповідною заявою до столичної влади звернулися представники профспілок комунальних підприємств «Київський метрополітен» та «Київпастранс». Працівники транспортної сфери ризикують залишитися без зарплат через втрату доходів підприємств під час суворих карантинних обмежень.

У Київському метрополітені підрахували, що за час перебування два місяці на карантині підземка зазнала збитків на суму 600 млн гривень.